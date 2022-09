Diese 3 Sternzeichen lieben mehrere Menschen gleichzeitig

DIE Liebe ihres Lebens finden wollen die meisten. Es gibt aber auch die Menschen, welche sich schwer festlegen können und mehrere Menschen auf einmal lieben – das nennt man auch Polyamorie. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Dass man auf die Person trifft, mit der man den Rest des Lebens verbringen will, wollen viele. Nun gibt es aber auch die Polyamorie – ein Begriff, den vor einigen Jahren noch nicht ganz so viele kannten. Es handelt sich dabei um Menschen, welche mehrere Personen gleichzeitig lieben – und mit jedem davon eine Beziehung führt. Sie verlieben sich einfach in mehrere Menschen gleichzeitig – praktisch fast so wie bei der TV-Show „Der Bachelor“. Besonders bei einigen Sternzeichen ist das der Fall.

Diese 3 Sternzeichen lieben mehrere Personen auf einmal

Widder

Der Widder ist extrem leidenschaftlich und auch romantisch. Daher weiß er manchmal gar nicht, wohin mit seiner Liebe – diese schenkt er dann gleich mehrere Personen zur gleichen Zeit. Zudem hat das Sternzeichen viele Bedürfnisse – diese kann kaum ein einzelner Mensch erfüllen. Hinzukommt, dass Widder-Geborene von einer Person ziemlich schnell genervt sind – daher brauchen sie sehr viel Abwechslung, welche sie durch verschiedene Personen gleichzeitig auch bekommen. Sie wollen sich auch keine einzelne Person binden, da sie sich sonst eingeengt fühlen.

Zwillinge

Der Zwilling findet es interessant, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben. Denn schließlich kann jeder einzelne etwas anderes in ihm auslösen. Das Sternzeichen ist überzeugt von polyamoren Beziehungen, denn sie wollen ihre Freiheit ausleben und immer wieder neue Dinge entdecken. Sie können und wollen sich auch nicht auf eine Person festlegen. Sie haben kein Problem damit, sich in mehrere Menschen gleichzeitig zu verlieben – wenn natürlich alle mit dem Beziehungsmodell einverstanden sind.

Waage

Die Waage genießt das Leben in vollen Zügen – auch in der Liebe. Wenn sie von jemanden fasziniert sind, lassen sie sich schnell auf ihn – auch dann, wenn das Sternzeichen bereits in jemanden anderen verliebt hat. Sie können einfach nicht anders, sich immer wieder auf neue Leute einzulassen, wenn sie in den Bann gezogen werden. Zudem kommt es vor, dass sie sich einfach nicht entscheiden können und einfach alle nehmen – so kommt es vor, dass Waage-Geborene mehrere Liebhaber haben. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen führen die längsten Beziehungen