Diese 4 Sternzeichen könnten Reality-Star werden

Lästereien und Streit gibt es immer mal im richtigen Leben. Bei einigen kann es schon mal ordentlich krachen – Drama ist dann vorprogrammiert. Laut dem Horoskop haben einige Sternzeichen deshalb das Zeug zum Reality-Star!

Mal ehrlich: Trash-TV schauen wir doch irgendwie alle! Ob „Love Island“, „Das Sommerhaus der Stars“ oder „Der Bachelor“ – in solchen Formaten kann es schon mal ordentlich krachen! Das Drama zwischen den Protagonisten zieht uns in den Bann. Einige Sternzeichen haben sogar selbst das Zeug zum Reality-Star: Sie können gut lästern, streiten sich gerne oder halten sich an keine Regeln. Ob du wohl auch dazu gehörst?

Diese Sternzeichen haben das Zeug zum Reality-Star

Löwe

Der Löwe denkt oft an sich, ist selbstbewusst und steht vor allem gerne im Mittelpunkt. Er versucht immer, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – das sind die besten Voraussetzungen, um im Reality-TV durchzustarten. An Regeln hält sich das Sternzeichen übrigens selten und lässt sich von anderen nichts sagen – das wäre noch eine perfekte Option für solche Sendungen.

Zwillinge

Zumindest in der Hinsicht haben Zwilling-Geborene eine Gemeinsamkeit mit dem Löwen: Sie stehen einfach wahnsinnig gerne im Mittelpunkt! Auf einer Party kann das Sternzeichen mit dem besten Outfit von sich überzeugen und zieht die Blicke auf sich. Zwillinge sind außerdem sehr kommunikativ und kommen auch gut in einer Gruppe klar.

Widder

Der Widder ist der wahre Selbstdarsteller unter den Sternzeichen! Sie lieben es, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und nehmen jedes Risiko oder Abenteuer in Kauf. Das Dschungelcamp wäre für Widder-Geborene die wohl beste TV-Show! Und er liebt es auch, sich zu streiten – wäre er Kandidat einer TV-Show würde es definitiv nicht langweilig werden.

Schütze

Der Schütze hat eine Charaktereigenschaft, welche für Trash-Sendungen optimal ist: Er kann wahnsinnig gut lästern! In einem solchen Format würde er wohl ziemlich über andere herziehen – zwar würde sich das Sternzeichen damit keine Freunde machen, aber die Zuschauer hätten Spaß daran. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind am attraktivsten