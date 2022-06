Diese 4 Sternzeichen können keine Nähe zulassen

Es gibt die, welche einfach nur geknuddelt werden wollen. Anderen Menschen fällt es dagegen extrem schwer, sich auf andere einzulassen – sei es in einer Beziehung oder auch Freundschaft. Sie können nur schwer Vertrauen zu anderen aufbauen. Laut dem Horoskop trifft diese Charaktereigenschaft auf einige Sternzeichen besonders zu.

Es gibt Leute, welche zu anderen Menschen immer eine gewisse Distanz bewahren. Während einige eher offen mit anderen Menschen sind, gehen manche eher drei Schritte zurück. Annäherungen lassen sie nur schwer zu – stattdessen gehen sie eher auf Abstand. Das ist nicht mal böse gemeint – sie können einfach keine Nähe zulassen. Diese Eigenschaft trifft vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Diese 4 Sternzeichen lassen keine Nähe zu

Stier

Der Stier ist extrem misstrauisch – deshalb fällt es ihm schwer, sich auf andere einzulassen. Das kann sowohl in einer Beziehung sein, aber auch bei Freunden hält sich das Sternzeichen extrem zurück. Wird er mal enttäuscht, kann er sehr nachtragend sein – er kann einige Momente nur schwer verarbeiten. Und er zweifelt auch oft an Sachen, was er nur schwer abstellen kann.

Zwillinge

Die Zwillinge lieben ihre Freiheit, gehen auf Partys und sind generell sehr sprunghaft. Auf feste Bindungen lässt sich das Sternzeichen nur sehr schwer ein. Und lassen sich Zwilling-Geborene doch mal auf eine Beziehung ein, dauert die meist nicht lange.

Wassermann

Wie bei dem Zwilling ist auch der Wassermann sehr freiheitsliebend. Statt die schönen Momente in der Liebe zu genießen, sieht das Sternzeichen eine Beziehung eher als Kraftaufwand. Das Vergnügen sieht er dabei nicht – das Sternzeichen ist eher skeptisch und lebt daher lieber allein in seiner eigenen Welt und lässt nur selten Nähe zu.

Fische

Fische sind sehr sensibel und leben in ihrer eigenen Welt. Sie haben Probleme damit, anderen Menschen zu vertrauen – deshalb kommt für das Sternzeichen nur selten eine feste Beziehung in Frage. Das Wasserzeichen hat riesige Angst vor Nähe und ist eher distanziert.