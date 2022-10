Diese 3 Sternzeichen halten sich für etwas Besseres

Sie legen auf die Meinung von anderen keinen Wert und gehen keine Kompromisse ein. Zudem wollen sie immer Recht haben oder sind auch schnell beleidigt: Es gibt Menschen, welche sich für was Besseres halten und arrogant wirken. Diese Charaktereigenschaft trifft auf einige Sternzeichen laut dem Horoskop besonders zu.

Einige Menschen fühlen sich als die Könige der Welt und haben eine ziemlich arrogante Aura. Sie sind ziemlich schnell beleidigt, wenn sich mal nicht alles um sie dreht und fahren sehr schnell ihre Krallen aus – das passiert vor allem dann, wenn sie kritisiert werden oder jemand anderes ihre Meinung sagen will. Denn diese können sie absolut nicht vertragen. Besonders auf drei Sternzeichen trifft das zu, welche sich für was Besseres halten.

Diese 3 Sternzeichen halten sich für was Besseres

Skorpion

Der Skorpion nimmt keine Rücksicht auf andere Menschen, denn es dreht sich einfach alles nur um ihn. Wird er doof behandelt, rächt er sich und wird von oben herab behandelt. Wer sich mit dem Sternzeichen zofft, bekommt die volle Ladung Arroganz. Das Sternzeichen will sich damit aber auch etwas selbst schützen, um nicht verletzt zu werden. Zudem hat er die Eigenschaft, seine Mitmenschen sehr zu dominieren. Zudem sieht er einige Freunde als Konkurrenten an.

Steinbock

Der Steinbock übernimmt gerne Verantwortung – im Job mag das vielleicht sogar ganz gut sein, aber im Privatleben kommt das definitiv nicht gut an. Das Sternzeichen gibt den Ton an und nimmt keine Rücksicht auf andere. Um an sein Ziel zu kommen, geht er auch gerne mal über Leichen. Denn das Sternzeichen glaubt, dass es etwas Besseres ist. Wenn dann mal seine Pläne doch nicht aufgehen, macht er immer die anderen dafür schuldig. Seine eigenen Fehler kann er sich nicht eingestehen.

Löwe

Der Löwe ist bekannt dafür, dass er sehr gerne im Mittelpunkt steht. Die Welt soll sich nur um ihn drehen – was andere sagen, ist ihm absolut egal. Er ist derjenige, welcher immer alles entscheiden will – auch im Freundeskreis. So gibt er vor, was unternommen wird und alle müssen sich einfach nach ihm richten. Das kann auf Dauer für sein Umfeld ziemlich anstrengend sein – das Sternzeichen ist definitiv nicht einfach und verhält sich oft arrogant.