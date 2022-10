Diese 4 Sternzeichen hängen an ihrer ersten Liebe

Die erste Umarmung, der erste Kuss oder auch Sex – die erste Liebe ist für jeden wohl etwas Besonderes. Es sind Erinnerungen, an welche man immer wieder zurückdenkt. Es gibt 4 Sternzeichen, welche aber nicht loslassen können und noch immer an ihrer ersten Liebe ziemlich hängen.

Einige Ereignisse im Leben vergisst man einfach nicht – dazu zählt beispielsweise auch die erste Liebe. Der Mensch, welcher für die ersten Schmetterlinge im Bauch sorgt, nimmt einen besonderen Platz ein. Für einige ist das jedoch dennoch „nur“ ein Kapitel. Es gibt aber auch die, welche der ersten Liebe hinterhertrauern. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Diese 4 Sternzeichen trauern der ersten Liebe nach

Löwe

Leidenschaft und Abenteuer sind dem Löwen besonders wichtig. Das Sternzeichen zählt zu den größten Romantikern und die erste Liebe ist für das Sternzeichen etwas Besonderes. Das mag zwar erstmal schön klingen – wenn die erste Liebe jedoch zerbricht, kommen Löwe-Geborene nur schwer damit klar und trauern dieser ewig hinterher. Selbst dann, wenn die Beziehung schon vor vielen Jahren in die Brüche ging. Nachfolgende Beziehungen haben es etwas schwer, mit diesen Erinnerungen zu konkurrieren.

Krebs

Dem Krebs fällt es sehr schwer, von Beziehungen loszulassen – das trifft besonders auf die erste Liebe zu. Denn selbst, wenn sich das Sternzeichen in einer neuen Beziehung befindet, muss er immer wieder an seinen ersten Partner zurückdenken. Insgeheim vergleicht er deshalb auch alles mit seinem Ex – das macht es dem neuen Lebensgefährten nicht immer einfach. In einigen Situationen denkt er einfach immer wieder an seine erste große Liebe – das ist besonders dann der Fall, wenn es mit seinem neuen Partner nicht gut läuft.

Stier

Der Stier hat besonders dann ein Problem, wenn er selbst verlassen wurde. Wenn das bei seiner ersten Liebe auch der Fall war, hat er damit besonders zu kämpfen und kommt darüber nur schwer hinweg. Mit der Vergangenheit können Stier-Geborene nicht abschließen und muss oft an die Zeit mit seinem ersten Partner zurückdenken. Ihm gehen viele Erinnerungen einfach nicht aus dem Kopf – sei er der erste Kuss oder auch das Liebesspiel im Bett. Deshalb hat er ein Problem damit, sich auf neue Partnerschaften einzulassen.

Skorpion

Der Skorpion lässt nur wenige Menschen an sich heran. Das hängt besonders damit zusammen, da er bei neuen Bekanntschaften sehr misstrauisch ist. Wenn er sich doch mal auf jemanden einlässt, würde er für ihn alles geben – so wie bei seiner ersten Liebe. Der erste Partner nimmt bei ihm einen ganz besonderen Platz im Herzen ein, an welchen er auch immer wieder zurückdenken muss. Skorpion-Geborene sehnen sich manchmal nach der alten Zeit zurück und kann nur schwer damit abschließen.