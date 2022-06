Diese 3 Sternzeichen haben immer das letzte Wort

Das Problem kennen wir wohl alle: Es gibt Konflikte, welche sich ziemlich lange hinziehen können – das liegt vor allem daran, wenn einige immer das letzte Wort haben müssen. Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Einige Leute wollen einfach immer ihre Meinung durchsetzen – sei es bei Freunden, in der Beziehung, im Job oder der Schule. In einer Diskussion würden sie niemals nachgeben und müssen einfach immer das letzte Wort haben – auch dann, wenn sie nicht im Recht sind. Besonders auf drei Sternzeichen trifft das zu.

Diese 3 Sternzeichen müssen immer das letzte Wort haben

Löwe

Dass der Löwe sehr selbstbewusst ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Sternzeichen hat außerdem einen sehr starken Charakter und fängt auch öfter mal eine Diskussion an. Dabei muss der Löwe immer das letzte Wort haben, denn andere Meinungen kann er nur sehr schwer akzeptieren. Er will immer als „Gewinner“ aus einem Schlagabtausch gehen – dabei spielt es für ihn weniger eine Rolle, ob er Recht hat oder doch falsch liegt.

Jungfrau

Eigentlich streitet sich die Jungfrau nicht gerne und geht jeder Diskussion aus dem Weg. Sollte es aber doch mal dazu kommen, fährt das Sternzeichen seine Krallen aus. Dann vertritt sie einen Standpunkt, an welchem sie auch strikt festhält und durchsetzen will – das schafft sie auch meist. Ihrem Gegenüber fällt es daher sehr schwer, dem was entgegenzusetzen. Mit dem Sternzeichen sollte man sich also lieber nicht anlegen!

Stier

Der Stier ist ein absoluter Dickkopf. Sollte es also mal zu einem Streit oder einer Diskussion kommen, gibt er nur sehr selten nach. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, bleibt er auch dabei und lässt sich nicht davon abbringen. Ihn kann man nur schwer vom Gegenteil überzeugen – meist will er damit seine Stärke zeigen. Stier-Geborene haben eine rechthaberischen Art, weshalb er auch immer das letzte Wort haben muss.