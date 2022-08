Diese 4 Sternzeichen haben ihr Leben nicht im Griff

Einen chaotischen Tag hatte von uns jeder schon mal – das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Denn nicht immer läuft einfach alles nach Plan. Es gibt aber auch die Menschen, wo das ganze Leben ein reinstes Chaos ist. Laut dem Horoskop trifft das besonders auf einige Sternzeichen zu.

Einige Menschen strukturieren ihren Tag komplett durch. Es gibt aber auch die, welche das genaue Gegenteil davon sind. Sie vergessen Termine oder verlegen irgendwelche Gegenstände. Oder es kommt einfach immer vor, dass sie verschlafen. Es gibt Menschen, welche einfach nicht organisiert sind und ihr Leben nicht im Griff haben. Das trifft laut dem Horoskop besonders auf einige Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen sind total chaotisch

Schütze

Der Schütze kann Dinge eigentlich gut umsetzen – aber nur dann, wenn sie eine klare Vorgabe haben. Wenn sie jedoch selbst etwas in die Hand nehmen müssen, geht das meist total schief und endet im absoluten Chaos. Ist das Sternzeichen auf sich allein gestellt, kommt es nie an sein Ziel. Das Problem: Er macht oft viele Dinge auf einmal und ist damit total überfordert, dass am Ende kaum etwas fertig wird. Stattdessen sollte er lieber eine Sache zu Ende bringen, anstatt zu viele Baustellen zu haben.

Stier

Der Stier ist einfach total stur. Sein Leben hat das Sternzeichen deshalb überhaupt nicht im Griff und stürzt sich einfach immer wieder ins Chaos. Wenn etwas mal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, wird er aggressiv und neigt dann zu Wutanfällen. Mit Rückschlägen können Stier-Geborene einfach nicht umgehen und können nicht zurückstecken. Das ganze Verhalten wirkt auf andere so, als kommt der Stier mit seinem Leben nicht klar.

Wassermann

Der Wassermann kann manchmal nicht ernst bleiben. Er wirkt deshalb oft kindisch und unreif. Mit seinen Gefühlen kann das Sternzeichen nur schwer umgehen. Wichtige Angelegenheiten nimmt er manchmal nicht ernst und in den unpassendsten Momenten muss er lachen. Mit dem Verhalten macht er sich bei anderen nicht gerade beliebt. Wassermann-Geborene sollten das unbedingt in den Griff bekommen, sonst stehen sie irgendwann allein da.

Fische

Die Fische sind echte Träumer und denken extrem viel nach. Das Problem: Sie vergessen dabei manchmal im hier und jetzt zu leben. Genau das sorgt im Alltag für ziemlich viele Turbulenzen. Sie vergessen dadurch Dinge oder sind einfach unkonzentriert. Da kommt es nicht selten vor, dass sie wichtige Termine einfach mal vergessen, der Haustürschlüssel nicht auffindbar sind oder das Smartphone auf den Boden fällt. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen haben in der Liebe die größten Ansprüche