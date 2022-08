Diese 3 Sternzeichen haben die meisten One-Night-Stands

Die einen mehr, die anderen weniger: One-Night-Stands hatte wohl jeder schon mal. Einige lassen jedoch nichts anbrennen und lassen sich sehr häufig auf Dates ein. Das trifft laut dem Horoskop vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Wenn es um die Liebe geht, hat jeder andere Vorstellungen. Einige gehen Dates ein, um sich zu verlieben. Es gibt aber auch die, welche einfach nur das nächste Abenteuer suchen und etwas Spaß haben wollen. Sie wollen einfach keine Chance verstreichen und lerne gerne neue Leute kennen. Für drei Sternzeichen sind One-Night-Stands daher überhaupt kein Problem und gehen diese sehr oft ein.

Diese drei Sternzeichen haben viele One-Night-Stands

Skorpion

Der Skorpion ist extrem leidenschaftlich. Da liegt es beinahe auf der Hand, dass das Sternzeichen einfach nichts anbrennen lässt. Er lernt gerne neue Menschen kennen und One-Night-Stands sind daher überhaupt kein Problem für ihn. Und klar: Manchmal sucht er auch einfach nur Spaß und dann kann er mit seinem Date auch schon mal schnell im Bett landen. Skorpion-Geborene haben einen unwiderstehlichen Charme und kann den anderen von sich daher schnell überzeugen – die Nacht muss er also definitiv nicht allein zu Hause verbringen…

Wassermann

Der Wassermann liebt seine Freiheit. Er lässt sich seltener auf eine feste Bindung ein, aber dafür sind One-Night-Stands bei ihm total gefragt. Das Sternzeichen sucht eher unkomplizierte Sachen und schließt sehr gerne neue Bekanntschaften. Mit diesen landet er dann auch relativ schnell im Schlafzimmer. Das Liebesspiel kann mit dem Sternzeichen extrem heiß und leidenschaftlich sein – doch schon am nächsten Morgen sucht er nach dem nächsten Abenteuer.

Steinbock

Der Steinbock weiß, was er will! Besonders wenn er einen stressigen Arbeitstag hatte, sucht er Abends noch einen Kick und macht kurzfristig schnell ein One-Night-Stand klar. Sie wissen auch ganz genau, wie sie andere Menschen von sich überzeugen können. Das Sternzeichen ist immer für ein Liebes-Abenteuer bereit und lenkt sich so von dem turbulenten Alltag einfach ab. Das Sternzeichen lässt in jedem Fall nichts anbrennen! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen lieben mehrere Menschen gleichzeitig