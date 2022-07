Diese 4 Sternzeichen haben oft Affären

Mit seinem Partner verbringt man in einer Beziehung viele schöne Momente. Treue ist in einer Partnerschaft das wichtigste – einige nehmen es damit jedoch nicht so genau und wagen immer mal wieder ein Abenteuer. Laut dem Horoskop haben einige Sternzeichen besonders häufig Affären.

Die Suche nach dem richtigen Partner kann schon ziemlich schwer sein. Den Wunsch, die Liebe seines Lebens zu finden, haben viele. Doch hat man diese gefunden, nehmen es einige mit der Treue dennoch noch ganz so genau. Sie haben das Verlangen nach einem Abenteuer und immer wieder kommt es auch mal zu einem Ausrutscher – diesen halten sie auch geheim, um ihren Partner nicht zu verlieren. Es gibt einige Sternzeichen, welche besonders häufig zu Affären neigen.

Diese 4 Sternzeichen neigen zu Affären

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt und ist sehr selbstbewusst. Er holt sich gerne die Bestätigung, wie toll er doch ist – auch bei anderen im Bett. Er kann extrem leidenschaftlich sein und das will auch immer wieder zeigen. Das Sternzeichen neigt definitiv sehr häufig zu Affären – und natürlich total heimlich. Denn was der Partner nicht weiß, macht ihm nicht heiß. Wenn man sich also auf Löwe-Geborene einlässt, sollte man sehr vorsichtig sein.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheiten – auch in einer Beziehung. Und bekommt er diese nicht, holt er sich diese eben heimlich bei einer Affäre. Das Sternzeichen kann sich auch ziemlich schnell langweilen – besonders dann, wenn irgendwann der Alltag einkehrt. Dann suchen Schütze-Geborene schon mal nach einem Abenteuer. Generell ist der Schütze kein Beziehungsmensch – lässt er sich doch mal auf eine Partnerschaft ein, bleibt er selten treu.

Wassermann

Bei dem Wassermann ist es eher kompliziert. Eigentlich liebt er seinen Partner über alles. Ergibt sich aber dennoch die Chance auf einen heißen Flirt oder Seitensprung, kann er dem nur selten widerstehen und vergisst in dem Moment, dass er eigentlich vergeben ist. Er ist außerdem immer neugierig und will neue Erfahrungen sammeln – auch das ist ein Grund, weshalb sich das Sternzeichen öfter auf Affären einlässt.

Zwilling

Der Zwilling lässt wirklich nichts anbrennen! Ihm ist es egal, ob er in einer Beziehung ist oder Single – hat er die Möglichkeit für eine Affäre nutzt er diese auch. Denn das Sternzeichen liebt das Abenteuer und hasst Langeweile – bei ihm muss es einfach immer aufregend zugehen. Und so können Zwilling-Geborene schon mal eine Affäre nach der anderen haben. Eine Beziehung mit dem Sternzeichen könnte sich daher schwierig gestalten. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind die größten Herzensbrecher