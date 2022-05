Diese 3 Sternzeichen glauben nicht an die wahre Liebe

Sich in einer Beziehung auf den Partner zu verlassen, gehört zu den wichtigsten Dingen überhaupt. Doch einige Sternzeichen können sich so gar nicht fallen lassen und sind ständig skeptisch. Unter anderem deshalb haben sie den Glaube an die eine große Liebe völlig aufgegeben!

Die meisten sind entweder ganz große Romantiker und andere wollen mit dem ganzen Quatsch gar nichts zu tun haben. Klar, innerhalb einer Beziehung sollte man da Kompromisse schließen, doch bis es zu etwas Festem wird, dauert es meist eine ganze Weile. Und nicht immer will es in der Dating-Phase klappen – denn einige wollen sich einfach nicht ernsthaft binden. Für sie gibt es nicht die eine große Liebe finden. Überhaupt die wahre Liebe zu finden ist für sie totaler Schwachsinn.

Diese Sternzeichen sind keine großen Romantiker

Widder

Der Widder wurde schon oft im Leben enttäuscht und hat sich so eine dicke Schutzmauer um sich gezogen. Für nichts auf der Welt würde er diese noch einmal einbrechen lassen! Es kommt oft vor, dass das Sternzeichen zynisch ist und möglicherweise etwas verbittert rüberkommt. Doch eigentlich steckt hinter der kalten Fassade ein zarter Kern – wer diesen aber knacken möchte, muss ordentlich viel Zeit einplanen.

Zwilling

Nicht, dass Zwillinge nicht sowieso grundsätzliche Skeptiker sind – in der Liebe legen sich nochmal eine drauf. Das Sternzeichen muss alle Eventualitäten abgewogen haben, bevor es eine feste Partnerschaft eingeht! Die ganz große Liebe gibt es nämlich laut des Zwillings nicht, das wäre auch viel zu viel Emotion! Klare und sachliche Strukturen geben ihm Sicherheit und sich zu Hals über Kopf zu verlieben ist da das komplette Gegenteil.

Jungfrau

Es ist ja bekannt, dass Jungfrauen-Geborene einen Hang zu Organisation haben. Doch, wenn du anfängst sie zu Daten wirst du schnell merken, wie ungern sie das Ruder abgeben! Sie müssen alles analysieren – bei den kleinsten Unstimmigkeiten werden sie sofort das Weite suchen! Denn für Jungfrauen gibt es nichts Schlimmeres, als das Gefühl, dass etwas schiefgehen könnte. Das Sternzeichen muss sich zu 100 % abgesichert haben. Aus diesem Grund glauben sie einfach nicht, dass ein Mensch es ihr Leben lang schafft, sie glücklich zu machen.