Diese 4 Sternzeichen gehen chronisch fremd

Mit der Treue nehmen es einige nicht ganz so genau. Denn es gibt Menschen, welche immer wieder einen Seitensprung wagen – und das, obwohl sie sich in einer Beziehung befinden. Sie lassen einfach nichts anbrennen und hintergehen öfter mal ihren Partner. Laut dem Horoskop nehmen sind einige Sternzeichen chronische Fremdgänger.

Jedes Sternzeichen hat bestimmte Eigenschaften – das können positive, aber auch negative sein. Doch der Geburtstag kann viel Aufschluss auch über unser Verhalten geben – so auch beispielsweise in der Liebe. Denn einige halten nichts von Monogamie und gehen gerne mal während einer Beziehung einen Seitensprung ein. Besonders vier Sternzeichen sollen laut dem Horoskop dazugehören, welche es mit der Treue nicht ganz so ernst nehmen.

Diese Sternzeichen sind geborene Fremdgänger

Zwillinge

Zwillinge haben zwei Gesichter – das ist schon längst bekannt. Und genau deshalb sie diese auch vor anderen ziemlich gut verstecken. Denn obwohl es in der Beziehung sehr gut läuft, könnte es dem Sternzeichen doch zu langweilig sein. Dann kommt es schon öfter mal vor, dass sich Zwilling-Geborene auf einen Seitensprung oder sogar eine Affäre einlassen. Das Sternzeichen ist jedenfalls für Abenteuer bereit, wenn es die Situation zulässt.

Widder

Genau wie der Zwilling braucht der Widder immer mal wieder ein Abenteuer. Denn wenn in einer Beziehung irgendwann der ALltag einkehrt, ist ihm das zu langweilig und sucht sich deshalb den Spaß auch bei anderen im Bett. Widder-Geborene haben dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen – für sie steht das Vergnügen einfach immer im Vordergrund und das sie damit ihren Partner total verletzen, ist ihnen einfach nicht bewusst.

Jungfrau

Die Jungfrau lässt erst rechts nichts anbrennen! Das Sternzeichen legt sogar noch einen drauf: Sie schreckt nicht zurück, mehrere Affären gleichzeitig zu haben. Sie ist das Sternzeichen, welche ihren Partner am häufigsten betrügt. Sie können das sogar ziemlich gut verstecken und haben zahlreiche Taktiken entwickelt, damit ihr Seitensprung nie ans Tageslicht kommt. Jungfrau-Geborenen kann man in einer Beziehung also nicht unbedingt vertrauen.

Waage

Die Waage braucht besonders viel Harmonie. In einer Beziehung kann es jedoch auch mal zu einem Streit kommen. Dann sucht sich das Sternzeichen immer Trost bei anderen – was dann so viel bedeutet: Sie landet mit jemanden im Bett! Und auch auf einer Party kann es schon mal sein, dass die Waage flirtet, was dann auch mit einem Seitensprung enden kann. Bei Waage-Geborenen sollte man definitiv vorsichtig sein! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen werden beim Fremdgehen nie erwischt