Diese 4 Sternzeichen führen problemlos eine Fernbeziehung

Eine Fernbeziehung ist nichts für jeden. Denn schließlich ist es nicht leicht, auf den Partner zu verzichten oder sich nach kurzer Zeit wieder zu verabschieden. Doch einige Sternzeichen haben Charakterzüge, die eine Beziehung auf Distanz deutlich erleichtern.

Manchmal wohnt der Traumpartner leider nicht zwei Straßen weiter – geschweige im selben Bundesland. Eine Fernbeziehung bedarf einer ganzen Menge Vertrauen und stellt das Pärchen vor besonders großen Herausforderungen. Den Menschen, den man liebt, für längere Zeit nicht zu sehen, ist nicht gerade einfach. Und FaceTime oder ein Telefonat reichen eben nicht immer aus. Für einige Sternzeichen ist eine Fernbeziehung aber dennoch weniger ein Problem.

Diese Sternzeichen kommen mit einer Fernbeziehung gut klar

Steinbock

Gerade dann, wenn man sich auch noch über die große Distanz streitet, ist es doppelt so schwer, wieder zueinander zu finden. Doch der Steinbock hat eine natürlich ruhige Ausstrahlung und ist an einer gemeinsamen Lösung sehr interessiert. So schafft es das Sternzeichen, den Streit zu beenden, bevor er überhaupt angefangen hat. Das Sternzeichen kommt mit einer Fernbeziehung generell gut klar.

Wassermann

Die meisten wissen ohne den Partner gar nichts mehr mit sich anzufangen. Besonders in einer Fernbeziehung kann das ordentlich nach hinten losgehen. Denn die Zeit, in der man sich nicht sieht, kann durchaus schon ziemlich lange sein. Der Wassermann ist aber ein sehr soziales Wesen und hat auch so außerhalb der Beziehung Freunde. Er hat kein Problem damit, ohne den Partner auszukommen.

Löwe

Das Feuer-Sternzeichen hat einen tiefen Sinn für Romantik und Sinnlichkeit. In einer Beziehung fällt es dem Löwen leicht, das Feuer am Lodern zu halten. Mit verschiedensten Liebesbeweisen und kleinen Aufmerksamkeiten zwischendurch punktet das Sternzeichen gerade in einer Fernbeziehung. Für seinen Partner würde er einfach alles tun – egal, wie weit weg er ist.

Zwilling

Wenn es mal wieder an der Kommunikation scheitert, ist der Zwilling die erste Wahl, diesen Konflikt zu schlichten! Sie sind Meister des Verständnisses. Sie schaffen es mit Leichtigkeit, den anderen zu verstehen und auf diesen einzugehen – auch über mehrere hunderte Kilometer Entfernung!