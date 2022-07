Diese 3 Sternzeichen bereiten dir nur Liebeskummer

Ein ziemlich schlimmes Gefühl ist Liebeskumme. Das musste wohl schon jeder mal von uns durchmachen. Man dachte diesmal, es ist wirklich für immer und dann kommen doch diese drei Worte „Wir müssen reden“ – das ist meist nie ein gutes Zeihen. Drei Sternzeichen sind besonders prädestiniert dir das Herz zu brechen!

Manchmal soll es einfach nicht sein. Die Verliebtheitsphase ist vorbei und die Realität schlägt zu: Für die meisten genau der Punkt an dem sie sich trennen und vielleicht sogar schlimmer, zum totalen Herzensbrecher werden. Denn es gibt Menschen, die diese Verliebtheit total schön finden, sobald es aber ernst wird, suchen sich das Weite. Sie machen das nicht unbedingt beabsichtigt – relativiert aber keineswegs, dass sie ständig und reihenweise Herzen brechen!

Diese Sternzeichen können dir das Herz brechen

Skorpion

Durch seine eigenwillige Art ist der Skorpion nicht dazu fähig auf Dauer viele Kompromisse zu schließen. Er ist sehr stur und hasst es seinen Willen nicht durchgesetzt zu bekommen. Anfangs kann das Sternzeichen noch einige Dinge einstecken und sich zurücknehmen – geht es aber um eine ernste und längerfristige Beziehung bist du beim Skorpion an der völlig falschen Adresse.

Wassermann

Wassermänner flirten extrem gerne und viel. Sie mögen es von anderen mit diesem bestimmten Blick angeschaut zu werden. Und hier heißt es ganz klar: Je mehr, desto besser. Was natürlich der Beziehung nicht gerade gut tut. Selbst der lockerste Mensch kann da schon mal eifersüchtig werden.Niemand muss so mit sich umspringen lassen, also lass den Boy/das Girl einfach fallen. Es warten deutlich bessere auf dich!

Zwilling

Der Zwilling spielt sich und anderen gerne was vor. Nicht, dass das Sternzeichen böse Absichten hätte – er weiß es einfach nicht besser. Eigentlich steck tief im Zwilling auch nur jemand der geliebt werden möchte, aber dann sieht er die ganzen attraktiven Menschen und möchte dann wohl doch lieber Single sein und die Freiheit genießen.