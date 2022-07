Diese Stars trinken keinen Alkohol

Wenn man an das Luxusleben der Promis denkt, verbindet man die High Society direkt mit wilden Partys und sehr viel Alkohol. Dabei stimmt das gar nicht so wirklich. Denn einige Sternchen trinken nämlich gar keinen Alkohol. Selbst Superstars wie Brad Pitt verzichten darauf komplett.

Ein Leben in Luxus und jeden Abend eine andere Party. So stellt man sich das Leben der Promis gern vor. Dabei ist das weit verfehlt. So einige Stars trinken keinen einzigen Tropfen. KUKKSI hat einige Stars zusammengefasst, welche zu den Anti-Alkoholikern zählen.

Diese Promis verzichten auf Alkohol

Brad Pitt

Nachdem er sich von Angelina Jolie getrennt hat, soll er beschlossen haben, nie wieder einen einzigen Tropfen Alkohol zu trinken und einen kalten Entzug zu machen.

Kim Kardashian

In einem Interview von 2016 mit der Elle verriet Khloe Kardashian, dass ihre Schwester keinen Alkohol anrühre. Sie kann ihn einfach nicht ausstehen.

Calvin Harris

Wegen seiner Karriere entschied sich der DJ gegen den Alkohol, sagte der Superstar. ,,Es hat mein Gehirn auf die schlechteste Art beeinflusst, verriet der 36-Jährige.

Jennifer Lopez

Ist das vielleicht ihr Beauty-Geheimnis Nummer eins? In einem Interview mit der InStyle zum Thema Alkohol meinte sie nur: ,,Ich denke, es ruiniert mein Gesicht.“

Lana Del Rey

Wie sie der britischen GQ erzählte, litt sie in ihren Teenagerjahren sehr unter Alkohol und war davon sogar abhängig. Bevor sie zwanzig geworden sei, sei sie aber trocken geworden. Die Musik und New York hätten ihr geholfen. So sei sie wieder zurück in die richtige Spur gekommen.

Macklemore

Er ist Popstar durch und durch – dennoch trinkt er keinen Alkohol mehr. Seitdem er 25 Jahre als geworden ist, hat er sich von ihm abgewendet. Er habe gewusst, dass er sich davon trennen muss, wenn er Erfolg haben will, so der Rapper im Interview mit MTV.

Ben Affleck

Der Schauspieler gestand via Facebook 2017 seine schwere Sucht nach Alkohol. Doch danach will er für immer damit aufhören,+ Alkohol zu konsumieren. Seitdem meidet er ihn. Schon gelesen? Diese Stars sind Frühaufsteher