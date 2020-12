Diese Stars sind Transgender

Im falschen Körper geboren zu sein, macht die Betroffenen lange psychisch fertig. Sie fühlen sich nicht wie sich selbst und leiden lange, bis sie endlich ihren Weg gehen können. Doch das Recht auf die freie Entfaltung der Identität haben alle! Auch einige Stars sind trans – wusstest du es?

Die meisten, wenn nicht sogar jeder kennt es mit sich unzufrieden zu sein. Man hat einfach seine Problemstellen und ist dadurch vielleicht sogar unsicherer unterwegs. Anders trifft es Transgender – sie haben nicht nur eine “Problemzone”, sie fühlen sich grundsätzlich nicht wohl in ihrem Körper und das aufgrund ihres geborenen Geschlechts. Für sie gibt es nur einen Weg glücklich weiter zu leben: Den geschlechtsangleichende Weg gehen.

Diese Promis wurden im falschen Körper geboren

Elliot Page

Der 33-Jährige wurde bekannt durch Filme wie “Juno” oder der Serie “The Umbrella Academy”. Vor ein paar Tagen outete sich Elliot als Transgender und verkündete auch seinen eigentlichen Namen – bislang kannte man ihn unter Ellen. Auf den Sozialen Plattformen verkündete der Schauspieler: “Ich liebe es trans zu sein. Und ich liebe es, dass ich queer bin.” Für diesen mutigen Schritt bekam Elliot von Kollegen extrem großen Zuspruch!

Laverne Cox

Mit ihrer Rolle als Sophia Burset in “Orange Is The New Black” gab Laverne Cox allen Transgender eine Stimme – weltweit. Es war einer der größten Rollen, die eine Transfrau je gespielt hat, nicht zuletzt wurde die Serie auch durch sie so bekannt. Denn “Orange Is The New Black” lebt von seinen queeren LGBTQ+ Charakteren!

Caitlyn Jenner

Es ist nie zu spät seinen Weg zu gehen um glücklich zu werden. Auch nicht, wenn man die 60 schon überschritten hat! So und nicht anders lebt auch Caitlyn Jenner – die hat mit 66 Jahren beschlossen endlich aus ihrem Käfig auszubrechen. Bekannt wurde sie durch die Reality-Serie “Keeping Up With The Kardashians”.

NikkiTutorials

Anfang des Jahres kam wohl einer der größten Überraschungen, die die YouTube-Szene jemals gesehen hat: NikkiTutorials, eine niederländische YouTuberin, outete sich als trans. Doch nicht etwas als Transmann – sie ist eine Transfrau! Was daran so verwunderlich ist? Man wusste bei Nikki lange nicht, dass sie nicht als biologische Frau geboren wurde, oder hat es erahnt.