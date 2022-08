Diese 8 Stars sind miteinander verwandt

Einige Stars aus Hollywood sind richtig bekannt und wenn wir den ein oder anderen Namen hören, haben wir oft sofort ein Bild vor Augen. Allerdings wissen wir oft gar nichts über deren Familienverhältnisse – oder wenn, dann meistens nur oberflächlich. Einige Stars sind nämlich sogar miteinander verwandt. Du wirst sicher staunen, denn manche sind wirklich unfassbar.

Manche Hollywood-Stars sind selbst nicht nur super bekannt, sondern haben auch noch Verwandte, die es ebenso sind. So gibt es einige Beispiele von Stars, die berühmte Promis in ihrer Familie haben. So hat beispielsweise Barack Obama einen riesigen Weltstar in seinem engsten Kreis.

Diese Stars sind miteinander verwandt

Barack Obama und Brad Pitt

Tatsächlich ist das Schreibfehler, sondern wirklich wahr. Der frühere US-Präsident und der Schauspieler teilen sich eine Familie. Dabei sind die beiden Cousins neunten Grades. So geht die Verwandtschaft rund 200 Jahre zurück.

Tom Cruise und William Mapother

Bei den beiden ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielkarriere die einzige Gemeinsamkeit, sondern auch ein gemeinsamer Stammbaum. Tom Cruise ist vor allem durch die „Mission Impossible“-Filmreihe sehr bekannt geworden. William Mapother dagegen vor allem durch die sehr erfolgreiche Serie „Lost“.

Justin Bieber und Ryan Gosling

Auch das ist echt nicht ganz so leicht zu glauben, aber tatsächlich sollen die beiden ebenso miteinander verwandt sein. Allerdings über viele Ecken. So sollen die beiden Cousins elften Grades verwandt sein. Übrigens soll Justin Bieber auch noch mit den Sängerinnen Avril Lavigne und Céline Dion in der gleichen Familie sein.

Lady Gaga und Madonna

Auf dieses Familienverhältnis sind selbst die beiden Sängerinnen nicht gekommen. So haben sich extra Ahnenforscher damit beschäftigt und behaupten, dass die beiden wirklich verwandt sind. So sollen die beiden Cousinen neunten Grades sein. So sollen sich deren Vorfahren vor rund 400 Jahren begegnet sein. Schon super interessant, was man alles noch so herausfinden kann. Schon gelesen? Diese Stars dürfen nicht zusammen vor der Kamera stehen.