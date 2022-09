Diese Stars können sich nicht leiden

In Filmen oder Serien haben Schauspieler mit ihren Rollen die perfekte Liebesbeziehung oder eine Freundschaft. Im echten Leben sind sie jedoch nicht immer miteinander verbunden. Es gibt nämlich ein paar Stars, die sich absolut nicht ausstehen können.

Oft denkt man, dass sich die Promis untereinander sehr gut verstehen und auch viel miteinander machen. Das ist aber leider nicht immer der Fall. So spielen manche nur das perfekte Leben im Film oder in der Serie und reden danach keinen Ton mehr miteinander, sobald die Kamera ausgeschalten ist.

Diese Stars können sich nicht ausstehen

Lauren Graham und Scott Patterson

Hunderttausende Fans fieberten mit dem Liebespärchen in der Serie ,,Gilmore Girls“ mit. Lorelai und Lukes waren nämlich ein perfektes Paar – zumindest in der Serie. Im echten Leben haben die beiden nämlich gar nichts miteinander zu tun. In einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift TV Guide erzählte Lauren, dass sie nämlich gar keinen Kontakt zu Scott hätte. Schade eigentlich.

Blake Lively und Leighton Meester

In der Erfolgsserie „Gossip Girl“ waren sie richtig tolle BFFs. Natürlich krachte es mal, doch am Ende versöhnten sie sich immer wieder. Doch leider ist das im echten Leben nicht so. Blake Lively gratulierte nämlich Leighton Meester nicht zur Verlobung mit Adam Brody – die Situation eskalierte. Seitdem wollen die beiden nicht mehr wirklich etwas miteinander zu tun haben. Super schade für alle ,,Gossip Girl“-Fans.

Zooey Deschanel gegen alle

Ja, wirklich. Gegen alle. Und damit ist der gesamte Cast von ,,New Girl“ gemeint. Zooey Deschanel kann nämlich eine richtige Diva werden und Regeln aufstellen. Das behauptete zumindest ein Crew-Mitglied. ,,Zooey bestimmt alles. Sie wird schnell launisch und stellt Regeln auf, was den Cast und das Team ziemlich nervt“, so der Insider.

Lucy Hale und Shay Mitchell

Wenn man alle Staffeln von ,,Pretty Little Liars“ könnte man denken, dass die beiden Schauspielerinnen auch im echten Leben die perfekten Freundinnen sind. Das ist aber überhaupt nicht so. Die Lucy soll nämlich auf Shay neidisch sein, weil sie die ganze Aufmerksamkeit bekommen würde. Am Set sollen sie deshalb eine Weile sogar miteinander gar nicht mehr geredet haben. Schon gelesen? Diese Stars trinken keinen Alkohol