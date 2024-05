Diese Stars haben ihren Partner betrogen

Betrogen zu werden, ist immer schlimm. Öffentlich betrogen zu werden, noch viel schlimmer – das wissen die Stars und Sternchen genau, deren Liebesleben selten privat ist. Mit Seitensprüngen während der Beziehung haben einige Stars viel riskiert und die Schlagzeilen dominiert.

Berühmt zu sein, klingt super – große Villen, teure Autos und ein prall gefühltes Bankkonto. Der Haken: Das Privatleben steht im Fokus der Öffentlichkeit – und so erfährt man auch die unschönen Dinge und pikante Details zum Liebesleben. Dazu zählen auch Seitensprünge – es gab zahlreiche Promis, welche eine Affäre gewagt haben.

Diese Stars sind riskierten eine Affäre

Emma Thompson und Kenneth Branagh

Emma Thompson entdeckt in der romantischen Komödie „Love Actually“, dass sie von ihrem Filmpartner Alan Rickman hintergangen wird. Die Schauspielerin erzählte später, dass ihr im Privatleben etwas Ähnliches passiert sei: Ihr Herz wurde von ihrem damaligen Ehemann Kenneth Branagh gebrochen, welcher eine Affäre hatte.

Jude Law und Sienna Miller

Jude Law und Sienna Miller galten als Traumpaar. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set des Films „Alfie“ – zu dieser Zeit war der Schauspieler noch mit Sadie Frost verheiratet. Im Jahr 2003 folgte die Scheidung – Grund dafür sollen einige Affären gewesen sein. Auch Sienna Miller blieb der „Der talentierte Mrs. Ripley“-Star nicht treu. Im Jahr 2005 flog eine Affäre mit der Nanny seiner Kinder auf – später entschuldigte er sich öffentlich. Gebracht hat das jedoch nichts: Sienna Miller zog einen Schlussstrich.

Halle Berry und Eric Benet

Die Oscar-Preisträgerin und der Rhythm-and-Blues-Sänger haben sich auf der Premierenfeier von „Introducing Dorothy Dandridge“ kennengelernt und waren fast drei Jahre verheiratet. Das Problem: Die Ehe scheiterte, da er nicht die Finger von anderen Frauen lassen konnte. Zwar hat Halle Berry erst noch versucht, die Ehe zu retten, zog dann später aber doch die Reißleine.

Jay-Z und Beyoncé

Erst waren es nur Gerüchte, dann bestätigte es der Rapper höchstpersönlich: Jay-Z ist Beyoncé fremdgegangen. Später hatte sie ihrem Ex-Mann ein Album gewidmet, indem sie mit einem Baseballschläger bewaffnet in die Kamera blickt und fragt: „Are you cheating on me?“

Kevin Hart und Eniko Parrish

Der Schauspieler und Comedian Kevin Hart musste 2017 seiner schwangeren Ehefrau Eniko Parrish ein schweres Geständnis machen: Mit einem Sex-Tape wurde er erpresst – danach gestand er, fremdgegangen zu sein. Die Ehe ist daran jedoch nicht zerbrochen.

Kristen Stewart und Robert Pattinson

Sowohl auf der Leinwand als auch im echten Leben waren die „Twilight“-Stars das Traumpaar schlechthin. Im Jahr 2012 spielte Kristen Stewart im Film „Snow White and the Huntsman“ des Regisseurs Rupert Sanders die Hauptrolle. Fotos der beiden heizten eine Affäre an – jedoch bestritt Kristen Stewart, dass es zum Sex kam. Der Schaden war jedoch zu groß: Es folgte die Trennung zwischen den „Twilight“-Stars.

Tiger Woods und Elin Nordegren

Die zahlreichen Seitensprünge des Superstars Tiger Woods gelangen an die Öffentlichkeit. Die Schwedin Elin Nordegren hat sich nach sechs Jahren scheiden lassen.

Hugh Grant und Elizabeth Hurley

Seit 1987 waren Hugh Grant und Elizabeth Hurley ein Paar. Der Schauspieler leistete sich einen filmreifen Seitensprung: Die Polizei ertappte ihn in seinem Auto mit der Prostituierten Divine Brown bei einem Blowjob. Den Ausrutscher bereute er später. Der Schauspieler und das Model blieben trotz des Fehltritts zusammen. Im Jahr 2000 folgte jedoch doch die endgültige Trennung des einstigen Traumpaares.

Kris Jenner und Robert Kardashian

Die Ehe von Kris Jenner und Rechtsanwalt Robert Kardashian war ziemlich skandalös. Die Beziehung begann, als sie 17 Jahre alt war und er 28 – sie betrog ihm mit ihrem damaligen Freund. Das Paar gab sich im Jahr 1978 das Ja-Wort und bekam vier Kinder. Später war Kris Jenner erneut untreu. Sie haben sich schließlich scheiden lassen – laut dem Magazin People bereut Kris Jenner den Seitensprung bis heute. Im Jahr 2003 starb Robert Kardashian an einer Krebserkrankung.

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver

Nach 25 Jahren Ehe gab der ehemalige Gouverneur Arnold Schwarzenegger zu, Vater eines zehnjährigen Kindes zu sein. Die Mutter des unehelichen Kindes war seiner Frau Maria Shriver bekannt: Es handelte sich dabei um die Haushälterin der beiden.

Bill und Hillary Clinton

Pikant: Dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton wurde eine Affäre mit einer Praktikantin nachgesagt. Die Affäre schlug hohe Wellen, denn es stand seine Glaubwürdigkeit als Präsident sowie die Ehe mit Hillary Clinton auf dem Spiel. Zwar hat er vor Gericht unter Eid ausgesagt, keine sexuelle Beziehung zu der Praktikantin gehabt zu haben – später bestätigte er dann doch die Beziehung. Seine Frau Hillary blieb dennoch bei ihm.

Sarah Engels und Pietro Lombardi

Auch bei den deutschen Promis gab es den ein oder anderen Fremdgeh-Skandal – so auch bei Pietro und Sarah Lombardi. Beide lernten sich bei „Deutschland sucht den Superstar“ kennen und die Liebesgeschichte dauerte insgesamt fünf Jahre. Später tauchten jedoch Bilder von der Sängerin auf, wie sie einen anderen Mann knutscht – das war das bittere Ende des DSDS-Traumpaares.

Jesse James und Sandra Bullock

Sandra Bullock schwärmte lange Zeit von ihrem Ehemann Jesse James. Doch dieser hat die deutsch-amerikanische Schauspielerin betrogen: Er hatte eine Affäre mit einem Topmodel. Seine öffentlichen Entschuldigungen kamen zu spät.

Ewan McGregor und Eve Mavrakis

Ein skandalfreies Leben führten Ewan McGregor und Eve Mavrakis über viele Jahre. Dann tauchten plötzlich Kussfotos des schottischen Schauspielers mit seinem „Fargo“-Co-Star Mary Elizabeth Winstead in den Medien auf. Dahinter steckte mehr als eine Affäre: Nach 23 Jahren trennte sich Ewan McGregor von seiner Frau und begann ein neues Leben mit Elizabeth Winstead.