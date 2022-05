Diese Stars haben einen unglaublich hohen IQ

Stars können nicht nur gut schauspielern oder auch singen, sondern einige davon sind auch besonders klug und können noch viel mehr! Ja, sie sind tatsächlich hochbegabt und haben einen besonders hohen IQ. KUKKSI verrät, welche Promis besonders viel wissen.

Bei 90 bis 109 liegt der durchschnittliche Intelligenzquotient. Hat man einen IQ, spricht man von einer Hochbegabung. Das trifft nur auf rund 2 Prozent der Bevölkerung dazu – und dazu zählen auch einige Stars. Sie sind besonders klug und haben richtig viel auf dem Kasten. KUKKSI verrät, welche Promis dazugehören und echt total klug sind.

Diese Stars haben einen hohen IQ

Natalie Portman

Natalie Portman ist eine erfolgreiche Schauspielerin und aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Dazu sieht sie noch wunderschön aus und hat auch ziemlich viel im Köpfchen, denn die Beauty ist besonders intelligent und spricht insgesamt 6 Sprachen. Wow! Sie hat einen IQ von 140.

Cindy Crawford

Cindy Crawford ist nicht nur einer der weltweit gefragtesten Models und ein echter Hingucker, sondern hat einen unglaublichen IQ von 154. Die Beauty ist einfach mega schlau!

Alicia Keys

Alicia Keys ist ein echtes Multitalent! Denn sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Produzentin, Songwriterin und Schauspielerin. Sie hat im Laufe ihrer Karriere mehr als 30 Millionen Alben verkauft. Und auch ihr IQ kann sich sehen lassen, denn dieser liegt ebenfalls bei 154.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher spielt im Kino oder in Serien wie „Two and a Half Men“ eher lustige Rollen. Dabei hat der Schauspieler noch viel mehr drauf! Sein IQ liegt nämlich bei 160! Er ist also alles andere als doof.

Madonna

Madonna ist einer der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit und ein echter Superstar – und dazu noch superschlau! Denn sie hat einen unglaublichen überdurchschnittlichen IQ von 140.

Emma Watson

Emma Watson wurde vor allem durch die „Harry Potter“-Trilogie bekannt und war auch in zahlreichen anderen Produktionen zu sehen. Sie soll einen IQ von 138 haben.

Kesha

Kesha ist als Sängerin mega erfolgreich. Mit ihrem eigenen Hit „Tik Tok“ gelang ihr der Durchbruch und landete in elf Ländern auf dem ersten Platz der Charts. Sie soll einen IQ von 140 haben und ist damit ziemlich klug.

James Franco

James Franco ist ein echter Schnuckel im Schauspiel-Business! Dabei kann er noch viel mehr: Der Hottie hat einen Bachelor in Anglistik und einen Master in Literatur. Sein IQ soll bei 130 liegen.

Shakira

Shakira hat nicht studiert, da sie mit ihrer Musikkarriere sehr zeitig begann – dennoch hat sie mit 140 einen unglaublichen hohen IQ und zählt damit zu den intelligentesten Sängerinnen überhaupt.

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino zählt zu einer der bekanntesten Regisseure in Hollywood. Nachdem er mit 15 Jahren die Schule schmiss, arbeitete er als Platzanweiser in einem Pornokino. Durch einige Zufälle gelang ihm dann der absolute Durchbruch. Und auch sein IQ kann sich mit 160 sehen lassen.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger hat nicht nur viele Muskeln, sondern auch viel im Köpfchen! Der Schauspieler hat einen IQ von 135.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ist einer der bekanntesten Action-Stars aus Hollywood und spielte unter anderem in den „Rambo“-Filmen mit. Er ging auf das Miami Dade College sowie auf die University of Miam, aber zu Abschlüssen kam es nicht – mit „Rocky“ hatte er dann seinen Durchbruch. Sein IQ liegt bei 160.

Rowan Atkinson

Durch seine Rolle als „Mr. Bean“ wurde Rowan Atkinson zum weltweiten Star! Tollpatschig im wahren Leben ist er absolut nicht. Der Schauspieler hat nämlich einen unfassbar hohen IQ von 178. Damit ist er eine echte Intelligenzbestie.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow wurde vor allem durch die Serie „Friends“ bekannt. Neben ihre Schauspiel-Karriere machte sie einen Bachelor in Biologie am Vassar College und arbeitete an der Erforschung von Kopfschmerzen.Sie hat einen hohen IQ von 154.

Matt Damon

Matt Damon war in zahlreichen Streifen zu sehen. Einer seiner bekanntesten Filme war wohl die „Bourne"-Reihe. Der Schauspieler glänzt nicht nur vor der Kamera, sondern hat auch noch ganz andere Qualitäten: Er soll einen unglaublichen IQ von 160 haben und zählt damit zu einer der cleversten Schauspieler überhaupt.