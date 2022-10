Diese Stars haben berühmte Geschwister

Das Glück liegt in der Familie – diesen Spruch kennen wohl alle. Einen Beweis dafür liefern auch einige Promis. Es gibt nämlich einige Stars, die nicht nur selbst sehr bekannt sind, sondern auch noch die Geschwister im Rampenlicht stehen. Das kommt vor allem in Hollywood oft vor.

Wenn Stars von klein auf berühmt werden und dazu noch Geschwister haben, so werden sie meistens gemeinsam berühmt – zwar nicht immer, aber oft. Dafür gibt es so einige Beispiele, wie du an diesen Promis merken wirst. KUKKSI hat euch mal die berühmtesten Promi-Geschwister zusammengefasst.

Diese Stars haben Promi-Geschwister

Jonas Brothers

Natürlich dürfen sie nicht fehlen und sind auch vermutlich die berühmtesten Geschwister weltweit, wenn man es auf die Musikbranche begrenzt. Die Brüder Joseph, Nicolas und Paul Kevin sind gemeinsam die Jonas Brothers und landeten schon in den Charts vieler verschiedener Länder. Musikalisch könnte man kaum erfolgreicher sein und treten regelmäßig auf den größten Galen auf. Nach sechs Jahren Pause sind sie nun auch endlich wieder zurück im Rampenlicht.

Bill und Tom Kaulitz

Schon mit ihrer Band „Tokio Hotel“ starteten sie früh durch und schafften ihren Durchbruch. So schafften sie es sogar mit Songs wie „Durch den Monsun“ oder „Schrei“ sogar in die deutschsprachigen Charts. Auch heute sieht man sie noch regelmäßig in vielen verschiedenen TV-Formaten. Tom ist mittlerweile sogar mit Heidi Klum zusammen.

Die Olsen Twins

Durch die US-amerikanische Serie „Full House“ feierten die beiden mit gerade einmal neun Monaten ihr TV-Debüt. Das ist schon krass. Noch nicht mal ein Jahr alt und schon auf der Bühne. Mary Kate und Ashley Olsen gehören deshalb unbedingt in die Liste der bekanntesten Stars mit berühmten Geschwistern.

Bella und Gigi Hadid

Was Mutti Yolanda Hadid schon konnte, gab sie ihren beiden Kindern Bella und Gigi mit. Die Hadid-Familie ist schon längst über alle berühmten Laufstege der Welt gegangen. Die beiden Schwestern sind die berühmtesten Modelgeschwister überhaupt. Aber das Talent wurde nicht nur an die beiden weitergegeben, sondern auch an Anwar. Der Bruder der zwei Beautys. Seit 2017 ist auch er schon auf mehreren Laufstegen zu sehen gewesen.