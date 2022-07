Diese Stars gaben Kinder zur Adoption frei

Jeder von uns kennt das: Manchmal hat das Leben einfach andere Pläne, als man selbst. So läuft es manchmal nicht nach Plan und alles kommt anders. Natürlich geht es jedem so – auch so manchen Star. Genau aus diesem Grund hat schon so mancher Star sein Kind zur Adoption freigegeben. Doch wem passierte das eigentlich bisher?

Ungewollt schwanger zu werden, ist die eine Sache. Aber dann sein Kind noch abzugeben oder abgeben zu müssen, eine komplett andere. Das musste schon so mancher Promi in seinem Leben durchmachen – dabei waren es keine unbekannten Stars. Wir von KUKKSI verraten euch, wen das Schicksal so hart getroffen hat.

Diese Stars gaben ihre Kinder ab

Albert Einstein

Weil er ein uneheliches Kind bekam, gab einer der berühmtesten Physiker sein eigenes Kind ab. Im letzten Jahrhundert war das noch bei Weitem ein größeres Thema, wenn man ein Kind außerhalb der Ehe bekam. So wollte er die großen Schlagzeilen vermeiden und gab deshalb seien Tochter zur Adoption frei.

Roseanne Barr

Heute kennt man sie als Schauspielerin. Vor allem durch die Serie „Roseanne“ wurde sie als Schauspielerin berühmt. Außerdem ist sie eine erfolgreiche Produzentin. Doch noch vor ihrem großen Durchbruch bekam sie ein Kind, welches sie abgegeben hatte. Vor allem ihr Alter spielte dabei eine Rolle. Sie war erst 18 Jahre alt.

Clark Gable

Auch wenn er schon längst verstorben ist – so gehört er noch immer zu einer der bedeutendsten Schauspieler überhaupt und hat einen richtigen Legendenstatus. Er hat sogar einen Oscar gewonnen. Im Jahre 1935 gab er sein Kind zur Adoption frei, weil er selbst die Vaterschaft nicht anerkennen wollte.

Rod Stewart

Auch er ist bei Weitem kein Unbekannter. So räumte der Sänger für viele seiner Songs Preise ab. Allerdings gab es auch andere Zeiten in seinem Leben. So musste er sein Baby abgeben, weil er es sich einfach nicht leisten konnte. Schon gelesen?