Diese 15 Sätze solltest du beim ersten Date nie sagen

Du hast mit jemanden ein erstes Date? Da kann man schon auch mal etwas aufgeregt sein. Dann rutscht uns schon mal vor Aufregung ein unüberlegter Satz raus – dann kann das Date schon vorbei sein, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. KUKKSI verrät, welche Sätze du beim ersten Date lieber nicht sagen solltest.

Bei einem ersten Date will man jemanden kennenlernen und mit ihr oder ihm nicht gleich eine Familie gründen. Trotz Nervosität sollte man bei dem Treffen aufpassen, was man sagt – denn mit einigen Sätzen kannst du dich beim ersten Date direkt ins Aus schießen. Besonders dann, wenn die Chemie stimmt, quatscht man einfach darauf los – und dann könnte schon mal was Unüberlegtes rausrutschen.

Diese Sätze solltest du nie sagen

„Ich hab dich vorher gleich erstmal gegoogelt. Du siehst echt total anders als auf den Fotos.“ „Was meinst du: Wie lange brauchen wir noch? Ich habe dann noch eine Verabredung.“ „Meine beste Freundin und ich reden über alles – sogar über das Sexleben.“ „Ich treibe keinen Sport. Ich liege dafür aber echt gerne auf der Couch.“ „Kannst du mir bitte ein Bild von deinem Essen machen? Ich würde das gerne bei Instagram posten.“ „Lass uns zusammen ein Selfie machen.“ „Wie viel verdient man eigentlich so in deinem Job?“ „Willst du später mal Kinder? Und wie viele eigentlich?“ „Meine Mutter ist praktisch immer bei mir und kocht für mich.“ „Ähh… wie war gleich nochmal dein Name?“ „Wenn du blonde Haare hättest, würdest du noch geiler aussehen.“ „Du hast schon eine Ähnlichkeit mit meinem Ex-Freund.“ „Ich freue mich, dich endlich meinen Eltern vorzustellen.“ „Möchtest du Samstag mit zu meiner Familienfeier kommen?“ „Freitagabend kann ich nicht. Da läuft immer meine Lieblingsserie im TV.“

Das erste Date könnte schnell vorbei sein

Klar, für die meisten ist es selbstversändlich, dass einige Sätze beim ersten Date ein absolutes No-Go sind. Manchmal rutschen sie dann aber doch raus – ob sich der jenige dann nochmal mit dir treffen will, ist eher fraglich. Wenn ihr euch später besser kennlernt, spricht man natürlich auch über alte Liebschaften oder seine Eltern – aber definitiv nicht beim ersten Treffen…