Diese RTL-Show fliegt sofort aus dem Programm!

Bei RTL lief in den vergangenen Wochen die Show „Big Bounce“ am Samstag. Nachdem das Format in der letzten Wochen bereits schlechte Quoten eingefahren hat, zieht der Sender die Notbremse und streicht ein Best-Of der Show. Stattdessen sollen es Spielfilme richten.

Mit den regulären Folgen von „Big Bounce“ konnte RTL bereits nichts reißen. In der sportlichen Trampolin-Show kämpfen 400 Kandidaten um das Preisgeld von 100.000 Euro. Zuletzt konnte das Format bei den Zuschauer*innen jedoch überhaupt nicht überzeugen. Die letzte Episode erreichte nur einen Marktanteil von rund sechs Prozent in der Zielgruppe – für den Sender ist das deutlich unter dem Schnitt.

RTL streicht Best-Of von „Big Bounce“

An diesem Samstag sollte ein Best-Of von „Big Bounce“ ausgestrahlt werden – dazu wird es aber gar nicht mehr kommen. Nachdem das Zuschauerinteresse sehr gering war, verzichtet man auf die Best-Of-Episode, wie dwdl berichtet. RTL hat deshalb seine komplette Primetime am Samstagabend umgeändert – denn nicht nur „Big Bounce“ muss weichen, sondern auch „Martin Rütter live! Der will nur spielen“. Die Show mit Martin Rütter soll drei Wochen später laufen – genauerer gesagt am 22. September 2023 um 22:15 Uhr nach „Lego Masters“.

An diesem Samstag sollen es bei RTL nun Spielfilme richten. Um 20:15 Uhr läuft der Actionfilm „Angel Has Fallen“. Ein Agent muss darin seine Unschuld finden und auch noch gegen Terroristen kämpfen. Um 22:30 Uhr geht es mit dem Streifen „Con Air“ weiter. Cameron Poe saß acht Jahre wegen Mordes hinter Gittern. Am Tag seiner Freilassung soll er mit anderen Häftlingen in ein Hochsicherheitsgefängnis geflogen werden – doch diese wollen das Flugzeug entführen.