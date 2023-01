Diese 11 Porno-Lügen ruinieren euer Sex-Leben

In Sex-Filmchen geht es ordentlich zur Sache. Denn wilder Sex, heiße Paare und echt versaut – in Pornos ist eigentlich alles möglich und die Bett-Spielchen können einen selber ziemlich heiß machen. Doch wie viel Fake steckt in den Filmchen eigentlich wirklich?

Mal ernsthaft: Eigentlich wissen wir doch, dass Pornos total übertrieben sind. Dennoch versuchen einige, die Szenen auch im eigenen Bett auszuprobieren – das kann dann auch manchmal ziemlich in die Hose gehen. Pornos versuchen, authentisch zu sein – das klappt aber nicht immer. Eins ist klar: Die Skills aus den Sex-Filmchen sollten wir definitiv nicht selber ausprobieren – mit der Realität hat das nämlich kaum was zu tun. KUKKSI hat einige Porno-Lügen zusammengefasst, die eurer Sex-Leben total ruinieren werden.

Das sind die größten Porno-Lügen