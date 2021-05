Diese Passwörter solltest du niemals verwenden!

Du entsperrst täglich dein Handy, du liest E-Mails, du gehst auf Instagram. Für all das brauchst du Passwörter. Meistens hast du sie nur in deinem Smartphone gespeichert, um sie nicht jedes Mal eingeben zu müssen. Doch ohne Passwörter wäre das alles nicht möglich. Sie schützen unglaublich viele persönliche und wichtige Daten.

Genau deshalb solltest du bestimmte Passwörter unbedingt vermeiden. Vor allem wenn es um sehr diskrete und wichtige Informationen geht, wie beispielsweise ein Bankkonto. Doch weil wir oft faul sind und uns nichts ausdenken wollen, nehmen wir irgendwelche einfachen Passwörter, die sehr schnell herausgefunden werden können. Wir verraten dir, welche du niemals verwenden solltest.

Diese Passwörter sind tabu

Einfache Zahlenkombinationen wie 1111 oder 1234 solltest du natürlich niemals haben. Das ist klar. Aber auch wenn du nur Zahlen hast, ist das nicht optimal. Oft verwenden wir dann unseren Geburtstag oder den der Eltern. Auch das ist zu leicht. Einfach nur „Passwort“ also Passwort zu verwenden, ist natürlich auch kein richtiger Schutz. Damit du wirklich richtig geschützt bist und deine Zahlen sicher hinter einem starken Passwort weggesperrt sind, solltest du folgende Dinge beachten.

Das sind starke Passwörter

Am besten machst du eine Kombination aus Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Und vor allem das Wichtigste: Die Buchstaben sollten kein Wort bilden, auf welches jeder aus deinem Umfeld kommen würde. Also dein eigener Name wäre als Passwort ungeeignet. Verwende lieber eine Kombination aus diesen drei Dingen. Was auch unbedingt zu beachten ist, ist, dass du für jede Seite oder auch für jede App ein anderes Passwort hast. Falls nämlich Mal ein Passwort irgendwie auffliegen sollte oder gehackt wird, dann sind deine anderen Konten noch sicher. Wenn du dann noch eine Zeichenlänge von zehn bis fünfzehn Zeichen hast, ist es perfekt und du bist geschützt.