Einige Katzen würden am liebsten einfach alles essen! Einige Lebensmittel sollten die Stubentiger jedoch nicht zu sich nehmen, denn diese können der Gesundheit schaden – und im schlimmsten Fall kann das sogar tödlich enden. KUKKSI verrät, was definitiv nicht in den Fressnapf gehört.

Katzen sind eigentlich unkomplizierte Haustiere. Nur bei der Nahrung können die Vierbeiner manchmal ziemlich eigensinnig sein. Eine artgerechte Ernährung ist eine gute Voraussetzung für ein langes Katzesleben. Reste vom Essen solltest du daher nie an deine Katze verfüttern. Einige Lebensmittel sind für deinen Liebling total gefährlich – das kann zum Erbrechen, Vergiftungen, Lähmungen oder sogar zum Tod führen.

Diese Lebensmittel sind für Katzen gefährlich

Zwiebeln enthalten die Substanz Allylpropyldisulfid, welche die roten Blutkörperchen zerstören.

Was dürfen Stubentiger essen?

Es gibt aber durchaus auch einige Lebensmittel, die Katzen neben dem üblichen Tierfutter zu sich nehmen dürfen. Dazu zählen Rind-, Lamm- oder Geflügelherzen, welche Taurin enthalten. Rohes Hühnchen ist ein Eiweiß-Lieferant, aber auch Eier, geraspeltes Gemüse, Katzengras oder auch Katzenminze darfst du deinem Tier geben.