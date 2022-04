Diese Hollywood-Stars bereuen ihre Filmrolle

Wer würde denn nicht mal gern in die Haut eines echten Hollywood-Stars schlüpfen wollen und in einem richtigen Blockbuster mitspielen wollen? Die wenigsten würden vermutlich ablehnen. Doch so mancher Hollywood-Star bereut im Nachhinein seine Filmrolle total. Wer das wohl sein könnte und warum überhaupt? Immerhin ist es ein Traum von vielen Schauspielern, irgendwann mal in Hollywood zu landen.

Dass man vielleicht mal nicht so ganz zufrieden mit seiner Leistung am Set ist oder sich so manche Szene anders vorgestellt hat, ist sicher etwas völlig Normales. Allerdings gibt es auch ein paar Stars, die ihre Rolle richtig sehr bereuen und sich wünschten, nicht mitgespielt zu haben. Und das ist gar nicht so selten, wie man denkt.

Diese Stars bereuen ihre Schauspielrolle

Richard Gere

Er spielte in „Pretty Woman“ den Geschäftsmann und diese Roller verabscheut er im Nachhinein richtig sehr. Es würde nur Geschäftsmänner zu Unrecht glorifizieren, wie er in einem Interview mit der Daily Mail verriet. Zudem findet er den Film nicht wirklich besonders.

Kate Winslet

Der Film „Titanic“ ist für viele Menschen ein absolutes Meisterwerk und mittlerweile auch ein echter Klassiker. Doch Kate Winslet war mit sich selbst absolut unzufrieden und bereut ihr Schauspiel extrem. Am liebsten würde sie ihre Rolle noch einmal neu abdrehen lassen, wie sie gegenüber dem Telegraph beichtete.

Will Smith

Für ihn war der Film „After Earth“ eine absolute Katastrophe. Nicht nur, dass er total floppte und finanziell scheiterte – er überrede auch seinen Sohn Jaden darin mitzuspielen. Deshalb nannte der Hollywood-Star gegenüber Esquire den Film als „schrecklichsten Fehler seiner Karriere“.

Robert Pattinson

Die „Twilight“-Reihe erfuhr einen richtig krassen Hype und war ein super Erfolg – nicht nur finanziell. Doch Robert Pattinson habe die Filme total gehasst. Laut USA Today war es für ihn so schlimm, weil sich alles nur noch um die Filme und seine Rolle drehte. Zudem fand er seine Rolle einfach nicht so toll. Mittlerweile soll er aber anders über „Twilight“ denken und mehr das Gute darin sehen. Schon gelesen? TikTok: Diese Stars haben einen Doppelgänger.