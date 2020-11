Diese 6 Hausmittel helfen bei Halsschmerzen

Gerade in dieser kalten Jahreszeit kann es schnell mal passieren, dass der Hals etwas kalte Luft abbekommt und man am nächsten Morgen mit Halsschmerzen aufwacht. Das ist aber gar kein Problem, solang du bestimmte Getränke zu Hause hast. Welche das sind, erzählen wir dir hier.

Wenn das Schlucken wehtut und das Essen schwerfällt, dann liegt das oft an Halsschmerzen. Damit das aber so schnell wie möglich vorbei geht, hilft es nicht nur viel zu schlafen und Tabletten zu nehmen. Darauf kannst du nämlich verzichten, wenn du die richtigen Getränke zu dir nimmst.

Diese Hausmittel bekämpfen Halsschmerzen

Tee

Natürlich darf der Klassiker nicht fehlen. Ein schön warmer Tee und eine kuschlige Decke auf dem Sofa helfen immer bei Halsschmerzen. Achte nur darauf, dass er nicht zu heiß ist. Das könnte nämlich deinen Stimmbändern schaden.

Suppe

Suppe ist vor allem dann hilfreich, wenn du sehr starke Halsschmerzen hast. Immerhin musst du ja irgendwas essen. Suppe geht viel leichter runter, ist nahrhaft und du nimmst trotz der Schmerzen eine warme Mahlzeit zu dir. Das ist echt wichtig.

Bonbons

Dabei sind keine üblichen Bonbons aus Zucker gemeint, sondern die aus der Apotheke. Es gibt nämlich Lutschbonbons gegen Halsschmerzen und die sind echt hilfreich. Man kann nämlich ab und zu mal einen lutschen und etwas gegen die Schmerzen tun.

Milch mit Honig

Wie auch schon der Tee gehört Milch mit Honig ebenso zu den absoluten Klassikern. Es schmeckt nicht nur super lecker, sondern hilft auch deinem Körper wieder gesund zu werden. Falls du das noch nie probiert hast, dann solltest du das nachholen. Du wirst merken: Es bewirkt Wunder.

Obst

Wenn man krank ist, helfen vor allem Vitamine. Dabei sollte man aber unbedingt zu frischem Obst greifen, welches man selbst schneidest. Niemals zu Konserven. Diese sind nämlich extrem gesüßt, was deinem Hals auch nicht wirklich hilft.

Gemüse

Gesund und ausgewogen zu kochen, hilft auch gegen Halsschmerzen. Falls du also schon mehr als Suppe herunterschlucken kannst, dann solltest du auf jeden Fall sehr viel Gemüse zu dir nehmen. So ist auch dein Vitaminhaushalt im grünen Bereich und du wirst schnell wieder gesund. Schon gelesen? Das sind die schönsten Orte und Länder in der Winterzeit