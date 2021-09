Diese 5 Stars haben noch einen normalen Job!

Wenn wir an Hollywood-Stars denken, dann stellen wir uns ein prächtiges Leben vor. Viele Fans, immer irgendwelche Events und natürlich sehr viel Glamour. Doch so einfach ist das meistens gar nicht. Nicht jeder fühlt sich wirklich wohl, dauerhaft auf Bühnen zu stehen. Deshalb ist so manches Sternchen zurück in einem normalen Beruf.

Man begeht ja bekanntlich immer den einfachsten oder schönsten Weg – und dieser ist für Prominente nicht immer nur im Rampenlicht zu stehen, sondern ein normales Leben mit einem normalen Job zu führen. KUKKSI verrät dir große Stars, die mittlerweile wieder in normalen Berufen arbeiten und Hollywood den Rücken gekehrt haben.

Diese Stars haben einen normalen Job

Angus T. Jones

Als Kind konnte man kaum mehr Erfolg haben als er. Durch „Two and a half Man“ wurde Angus T. Jones zum absoluten Star. Heute arbeitet er in der Produktionsfirma „Tonite“ und setzt sich gegen Mobbing und Kindesmissbrauch ein.

Kim Kardashian

Unglaublich, aber wahr: Ab nächstem Jahr will das It-Girl Kim Kardashian als Anwältin arbeiten. Allerdings gab es im Mai dafür einen Dämpfer. Sie rasselte nämlich in ihrem Jura-Studium durch eine Prüfung.

Cameron Diaz

Cameron Diaz zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen überhaupt. Mittlerweile hat sie ihre Schauspielkarriere aber so gut wie beendet. Denn seit 2014 hat sie keine Rolle mehr angenommen und arbeitet nur noch als Autorin.

Jack Gleeson

Falls dir der Name nichts sagen sollte, dann denk einfach an „Game of Thrones“. Dort spielte er den sadistischen Thronfolger Joffrey Baratheon. Er hat beschlossen, seine Schauspielkarriere ruhen zu lassen. Genau deshalb arbeitet er mittlerweile ganz normal als Puppenmacher.

Dylan Sprouse

Er wurde damals mit seinem Zwillingsbruder durch die Kinderserie „Hotel Zack & Cody" richtig berühmt und schaffte damit schon in frühen Jahren den großen Durchbruch. Allerdings konzentriert er sich zurzeit auf andere Dinge als die Schauspielerei. So arbeitet er zurzeit als Braumeister in seiner eigenen Brauerei.