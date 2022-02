Diese 5 Dinge solltest du nie während einer Bahnfahrt machen

Mit der Bahn zu reisen kann wirklich sehr entspannt und bequem sein. Doch ähnlich wie beim Reisen mit dem Flugzeug gibt es auch hier ein paar Sachen, die zwar nicht verboten sind, aber auf die man irgendwo verzichten sollte, um andere Reisende nicht zu stören. Und da gibt es so ein paar Sachen, die in diese Kategorie fallen.

Die Bahn ist eines der am häufigsten genutzten Reisemittel und mittlerweile wird es auch immer attraktiver. Doch natürlich gibt es auch eine ganze Menge ungeschriebener Regeln, wenn man über mehrere Stunden mit anderen Menschen unterwegs ist. Der eine Fahrgast nutzt diese Zeit zum Schlafen, ein anderer will vielleicht etwas lesen oder mit dem Laptop arbeiten.

Das solltest du bei Bahnfahrt vermeiden

Keine Kopfhörer

Du bist gerade auf TikTok oder Instagram unterwegs und schaust dir die Reels deiner Lieblingsuser an. Dabei hast du allerdings die Kopfhörer vergessen und hörst es also ohne an. Das kann über eine gewisse Zeit andere Fahrgäste wirklich nerven. Vor allem wenn du das vielleicht noch im Ruheabteil machst.

Kein Abstand

Nicht nur in Zeiten von Corona sollte man anderen während der Bahnfahrt nicht zu nah kommen. Das kann wirklich belästigend wirken. Lass also am besten ein bisschen Abstand zu anderen Fahrgästen, damit jeder die Reise genießen kann und sich niemand eingeschränkt fühlt.

Unangenehme Unterhaltungen

Gegen ein Gespräch mit anderen in der Bahn spricht absolut nichts dagegen. Doch wenn du merkst, dass jemand mit irgendetwas beschäftigt ist oder vielleicht sogar schlafen will, dann wäre es echt unangebracht.

Handy nicht im Lautlosmodus

Nichts ist nerviger als ein Handy, dass andauernd Töne von sich gibt – und dann vielleicht noch bei voller Lautstärke. Stell es am besten auf lautlos beziehungsweise auf Vibration. So wirst du keine Nachricht verpassen und du störst so niemanden.

Das richtige Essen

So mancher ist vielleicht doch etwas mehr geruchsempfindlich. In der Bahn muss man mehrere Stunden in einem Abteil gemeinsam verbringen. Also sollte man bestenfalls darauf achten, was man isst. Ein Zwiebelmettbrötchen könnte für andere wirklich unangenehm sein. Schon gelesen? Das ist der sicherste Platz in der Bahn!