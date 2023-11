Diese Frucht vertreibt Spinnen aus der Wohnung

Spinnen suchen vor allem im Herbst unsere Wohnungen auf. Denn schließlich ist es hier schön warm. Die Krabbeltiere mögen wohl die wenigsten in den eigenen vier Wänden. Eine Frucht soll Spinnen jedoch vertreiben.

Wenn es kalt wird, dann suchen nicht nur wir uns ein warmes Plätzchen. Denn auch Spinnen fliehen vor der Kälte und suchen daher Schutz in unseren Wohnungen. Spinnen sind sehr nützliche Tiere und halten lästige Fliegen und Mücken fern. Töten sollte man die Krabbeltiere daher nie. Es gibt einen Trick, somit man Spinnen aus den eigenen vier Wänden fernhalten kann. Eine Zitrusfrucht soll nämlich Abhilfe schaffen

Zitronen vertreiben Spinnen aus Wohnungen

Zitrusfrüchte sind für Spinnen besonders abstoßend – dazu zählen auch Zitronen. Fensterbänke, Bücherregale und alle anderen Orte, an denen sich Spinnen verstecken könnten, kann man mit Zitronenschalen einreiben. Auf diese natürliche Weise können die Krabbeltiere aus den Wohnungen ferngehalten werden, wie RTL.de berichtet. Man kann auch den Saft einer frischen Zitrone in eine Sprühflasche geben und mit Wasser auffüllen. Damit kann man Fenster, Türen oder dunkle Ecken im Haus voll sprühen. Ein weiterer Tipp: Auch frische Orangenschalen kann man an Fenstern oder Türen auslegen. Es geht dabei weniger um die Zitrusfrüchte an sich, sondern um den Geruch, welchen Spinnen hassen und wohl einen großen Bogen darum machen werden.

Auch diese Hausmittel helfen gegen Spinnen

Es gibt noch zahlreiche weitere Hausmittel, um Spinnen aus Wohnungen fernzuhalten. Dazu zählt beispielsweise Lavendel. Aber auch Pfefferminzöl, Eukalyptusöl oder Zimtöl sollen helfen. Mehrere Studien kamen zu den Erkenntnissen, dass die Krabbeltiere den Duft solcher Öle absolut nicht abkönnen. Im Herbst helfen zudem auch Kastanien – diese eignen sich nicht nur als Deko in der Wohnung, sondern auch die Spinnen bleiben weg. Denn diese mögen den Duft von Kastanien überhaupt nicht. Das Gleiche trifft übrigens auch auf Duftkerzen zu.

Darauf sollte man ebenfalls achten

Neben Hausmitteln gibt es noch weitere Tricks gegen Spinnen. So sollte man beispielsweise das Außenlicht abends ausschalten. Das spart nicht nur Strom, sondern hält auch Spinnen fern. Zwar werden die Krabbeltiere nicht direkt von Licht angezogen – aber dort, wo Licht ist, tummeln sich viele Insekten und von diesen ernähren sich Spinnen nun mal. Dunkle Ecken und Kisten im Haus sollte man entfernen, da sich Spinnen dort sehr gerne aufhalten – diese beste Möglichkeit also, um direkt das Haus zu entrümpeln. Zudem sollte man Spalten und Fugen füllen, da sie sonst darüber ins Haus oder in die Wohnung gelangen könnten.