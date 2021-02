Diese Frau hat sich ein Jahr lang nicht abgeschminkt

Damit die eigene Haut gesund bleibt und genug atmen kann, ist es sehr wichtig, dass man sich am Abend abschminkt. So kann sich die Haut über die Nacht etwas erholen. Doch weil sich eine Frau ihren Freund nicht ohne Make-up zeigen wollte, schminkte sie sich ein Jahr lang nicht mehr ab.

Die Amerikanerin Loni Venti ist selbst Beauty-Expertin und verfasst als Redakteurin regelmäßig Texte zum Thema. Doch ausgerechnet sie quälte ihre Haut ein ganzes Jahr lang, indem sie sich einfach nicht mehr abschminkte. Grund dafür war ihre Beziehung.

Alles für ihren Freund

So manche Dinge sollte man niemals für den eigenen Freund machen. Sich ein ganzes Jahr lang nicht abschminken gehört auf jeden Fall dazu. Doch Loni Venti tat es auch Liebe. So datete sie wochenlang ihren neuen Freund, wollte sich aber nicht ungeschminkt zeigen. Am Anfang gingen sie sehr viel gemeinsam aus. Natürlich wollte sie da immer topgestylt auftreten. Aber selbst im gemeinsamen Urlaub zeigte sie sich nicht ohne Make-up. So trug sie ihre Schminke die ganze Zeit über – und das sogar am Strand. Dabei ging das nicht einmal von ihrem Freund aus. Er selbst merkte ihre Unsicherheit bei dem Thema. Grund dafür war ihre eigene Unsicherheit und Selbstzweifel.

Ihre Haut wurde zerstört

Als sie nach einem halben Jahr Beziehung zusammenzogen, hatte sie immer noch die Unsicherheiten. Also schminkte sie sich weiterhin dauerhaft nicht mehr ab. Und natürlich leidet die Haut darunter extrem. ,,Meine Haut sah furchtbar aus. Die Poren waren verstopft, ich hatte Pickel auf der Stirn, meine Gesichtsfarbe war trüb und sah überhaupt nicht frisch aus", erinnert sich die Amerikanerin in einem Artikel zurück. Irgendwann kam sie dann von der Arbeit nach Hause, schminkte sich ab und präsentierte sich ihrem Freund. Die beiden sind heute noch ein glückliches Pärchen.