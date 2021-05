Diese Frau hat noch nie die Haare schneiden lassen!

Was erst mal unmöglich und wirklich ungesund klingt, ist absolut wahr. So hat die Amerikanerin Tere Lynn Russell noch nie ihre Haare schneiden lassen. Weil die drei Kinder der Mutter auch nicht ihre Haare schneiden lassen, werden sie in ihrer Heimat Illinois auch ,,Rapunzel family“ genannt.

Stell dir mal vor, du wärst die letzten 2 Jahre nicht zum Friseur gegangen. Allein das wäre für die meisten schon Horror. Doch für Lynns in Illinois ist das völlig normal. Natürlich gibt es dann mit der Frisur auch das ein oder andere Problem. Doch der Vorteil: Sie gewinnt regelmäßig Wettbewerbe mit ihrem meterlangen Kopfhaar.



Tere Lynn Russell war noch nie beim Friseur

Die 43-Jährige hat noch nie einen Friseursalon von innen gesehen. Krass, oder? Seit über vier Jahrzehnten lässt sie ihre Haare wachsen. Doch nicht nur sie hat dieses Schönheitsideal. Auch ihre Kinder haben sich dem angeschlossen. So lassen die drei Töchter Callan, Cendalyn und Chesney ebenso ihre Haare wachsen – ganz ohne Friseur. Die beiden Jungs der 5-fach-Mutti hatten darauf scheinbar aber eher weniger Lust. Doch natürlich gibt es auch Alltagsprobleme mit so einer Mähne. Vor allem wenn sie ins Auto einsteigen will, muss sie immer sehr aufpassen, dass da nicht die Haare eingeklemmt werden. Aber auch Staubsaugen ist gar nicht so leicht. Schnell tritt man mal auf das eigene Haar oder saugt es ein.

Die Pflege wird zur Qual

Doch nicht nur der Alltag macht einem zu schaffen, wenn man so lange Haare hat. Allein nach dem Duschen dauert es mehrere Stunden, eh die Haare mal trocknen. Vor allem bringen sie auch einiges an Gewicht mit, wenn Tere Lynn Russell aus der Dusche steigt. So viel Haare sind eben sehr pflegeintensiv. Doch es gibt nicht nur negative Seiten. So steht die Mutter auch manchmal auf Bühnen, um Preise für ihre langgewachsenen Haare abzuräumen.