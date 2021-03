Diese Filmstars wollten sich am Set nicht küssen

Viele von uns träumen gern davon, mal ein Schauspieler zu sein oder allgemein mal vor der Kamera stehen zu dürfen. Dabei gibt es auch Momente, wo man sich genau das Gegenteil wünscht. Diesen Augenblick hatten zumindest schon viele Stars, die vor der Kamera einen anderen Filmstar küssen mussten, aber eigentlich gar nicht wollten. Wir verraten euch die kuriosesten Kussszenen in Filmen.

Jeder Job hat auch seine schwierige Seite, worauf man manchmal einfach keine Lust hat. So erging es auch so manchen Schauspieler, als im Drehbuch ein Kuss stand und man darauf aber gar keine Lust hatte. Das kam nämlich schon ein paar Mal vor.

Das sind die bekanntesten Kussverweigerer

Rupert Grint und Emma Watson

Fangen wir mit Harry Potter an. Hier gab es nämlich eine Kussszene, die nicht so sehr gemocht wurde – zumindest aus Sicht von Emma Watson. Sie wollte es einfach nur hinter sich bringen. Bei den Fans kam die Kussszene natürlich sehr überraschend und überzeugend an.

Denzel Washington und Julia Roberts

Der Thriller und Gerichtsfilm ,,die Akte” war ein richtig guter Film, der ein sehr großes Publikum fand und auch heute noch beliebt ist. Aus Sicht von Denzel Washington war die Schmuseszene aber zu viel. Er hatte keine Lust mehr mit seiner fiktiven Geliebten, die von Julia Roberts gespielt wurde, zu kuscheln und zu schmusen.

Thandie Newton und Tom Cruise

Der Actionfilm ,,Mission Impossible 2″ war bei vielen Actionfans ein absolutes Highlight. Genau deshalb setzt sich die Filmserie bis heute fort. Thandie Newton waren die Kussszenen aber viel zu feucht und die ständigen Wiederholungen haben sie echt genervt.

Kirsten Dunst und Brad Pitt

Brad Pitt ist ein Frauenschwarm durch und durch. Kirsten Dunst durfte sich im Film ,,Interview mit einem Vampir" einen Wunsch vieler Mädchen und Frauen erfüllen. Sie durfte während der Dreharbeiten Brad Pitt küssen. Doch sie hatte nicht so ein großes Interesse an ihm und fand es einfach nur ekelhaft.