Diese Filme helfen gegen Liebeskummer

Liebe ist eine tolle Sache – zumindest, wenn sie erwidert wird. Liebeskummer ist dagegen der blanke Horror und alles andere als schön. Nur selten bekommt man dabei den Kopf frei. Filme und Serien können sehr gute Helfer sein, um zumindest den Herzschmerz am Abend etwas zu lindern. Doch welche Filme eignen sich dabei eigentlich am besten?

Liebeskummer ist alles andere als toll. Man fühlt sich dauerhaft einfach nicht gut und schlafen kann man auch nur sehr schlecht. Ablenkung ist bitternötig. Musik kann uns sehr gut abschalten lassen. Filme und Serien können aber noch mehr helfen, um unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen.

Filme gegen Liebeskummer

Pretty Woman

Dieser Klassiker mit Julia Roberts in der Hauptrolle ist ein echter Helfer bei Liebeskummer. Dabei werden garantiert eine Menge Tränen rollen. Allerdings gibt er auch Hoffnung und zeigt, dass es immer ein Happy End geben wird.

Notting Hill

Auch hier ist Julia Roberts in der Hauptrolle zu sehen. Kein perfektes Paar kommt ohne Hürde zusammen – so wie in diesem Film. Damit es auch wirklich klappt, haben sie das ein oder andere Problem zu lösen. Ob sie es wohl schaffen werden?

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück

Hier ist nicht nur der Filmtitel zuckersüß. Die Romanze ist wirklich sehr berührend und darf auf keinem Fall bei Liebeskummer auf der Watchlist fehlen. Eine perfekt unperfekte Frau findet ihr ganz großes Glück. Es gibt eben nichts, was makellos ist.

Wie ein einziger Tag

In diesem Film spielen Ryan Gosling und Rachel McAdams die Hauptrollen. Dabei verliebten sie sich ineinander – und das nicht nur im Film. Aus den beiden wurde nämlich wirklich ein Pärchen. Der Film bringt wirklich viele tolle Weisheiten mit sich.

Keinohrhasen

Hollywood hat nicht die einzigen Mittel gegen Liebeskummer. Auch Deutschland hat tolle romantische Filme wie beispielsweise „Keinohrhasen“. In der Hauptrolle spielt Til Schweiger. Schon gelesen? Das sind die romantischsten Liebesfilme aller Zeiten!