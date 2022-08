Diese 5 Fehler macht JEDER am Morgen!

Das Problem kennen wir wohl alle: Wohl jeder startete schon mal schlecht in den Tag! Daran könnten wir aber auch selber Schuld sein. Denn es passieren immer wieder Dinge am Morgen, welche uns den Tag richtig vermiesen können. KUKKSI verrät dir, wie du deinen Tag richtig gut beginnen kannst!

Den Morgen gut zu meistern, ist eigentlich das Wichtigste. Wenn das schon mies startet, ist die Laune eigentlich schon dahin und der Tag ist für den Eimer. Deshalb solltest du unbedingt darauf achten, einige Fehler zu vermeiden – welche das sind, erfahrt ihr hier.

Diese 5 Fehler solltest du morgens vermeiden

Keine Routine

Du hast keinen Schlafrhythmus? Das ist ganz und gar nicht gut! Zum Einen bist du dann oft jeden Morgen noch total müde und zum anderen ist dein Körper dann total erschöpft. Er kann sich gar nicht daran gewöhnen und dein Schlaf ist auch nicht wirklich erholsam. Versuche dir eine Schlafroutine anzugewöhnen. Dein Körper weiß dann genau, wann er sich ausruhen darf.

Wasser trinken

Trinken ist wichtig und nach dem Aufstehen noch viel wichtiger. Denn dein Körper braucht Flüssigkeit und in der Nacht hat er über Stunden nichts bekommen. Also achte darauf, jeden Morgen mindestens ein oder zwei Gläser Wasser zu trinken.

Dich strecken

Klingt erstmal ganz lustig, ist aber wirklich ganz gut für deinen Körper. Aber nur so kann auch dein ganzer Körper wach werden. Hinterher wirst du merken, dass das Wunder bewirkt. Dein Körper ist nämlich plötzlich nicht mehr so schlapp.

Keine Zeit für dich selbst

Starte nicht sinnlos in den Tag und denke nicht nur an Probleme oder Aufgaben, die du heute erledigen musst. Wenn du früh aufstehst, solltest du dir Zeit für dich nehmen. Überlege und fühle, wie es deinem Körper geht und was er braucht.

Ohne Plan

Jeden Abend liegst du im Bett und ärgerst dich, nicht produktiv gewesen zu sein? Plane doch am besten zum Frühstück deinen Tag. Was möchtest du heute alles erledigen? Und vor allem wann? Du wirst merken, dass du mit einem Tagesplan, viel mehr schaffen kannst und es auch viel mehr Spaß machst. Zudem gibt es dir auch Sicherheit und du hast viel weniger Stress.