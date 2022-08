Diese 7 Dinge solltest du unbedingt nackt tun

Beim Thema Nacktheit gehen die Meinungen weit auseinander – und das, obwohl es sich dabei eigentlich um die natürlichste Sache der Welt handelt. Einige fahren voll auf FKK-Urlaub ab, andere trauen sich nicht mal nackt in die Sauna. Es gibt aber einige Dinge, welche du unbedingt nackt tun solltest.

Zugegeben: Einige haben ein Problem damit, sich ganz ohne Klamotten zu zeigen. Denn nackt am Strand zu liegen oder mal Yoga ganz ohne Klamotten zu machen, ist schon mal ein komplett anderes Erlebnis. Die übertriebenen Hygienestandards oder das Schamgefühl kann man getrost mal über Bord werfen – es gibt einige Dinge, welche du nackt unbedingt mal ausprobieren solltest.

7 Dinge, die du nackt machen solltest

Nackt schlafen

Nach dem Duschen sich eincremen und die Klamotten einfach weglassen. Dann am besten komplett nackt ins Bett schlüpfen – das Köfpergefühl ist ein völlig anderes und in den eigenen vier Wänden schaut auch niemand zu.

Frühstücken

Und direkt nach dem Aufstehen auch einfah mal nackt frühstücken – ausgezogen war man durch die Nacht ja sowieso schon. Mit einem Nacktfrühstück auf dem Balkon kann man viel besser in den Tag starten.

Am Strand

Nackt am Strand abhängen – wieso eigentlich nicht? Und dann kann man auch direkt ganz ohne Klamotten noch eine Runde Beachvolleyball spielen. Es gibt schließlich nicht umsonst einsame Buchten! Und auch nackt im Meer oder im Pool zu baden ist ein extrem tolles Gefühl. Doch Vorsicht: An einem vollen Strand solltest du das nicht machen und es kommt auch darauf an, in welchem Land du bist – denn in einigen Staaten ist das strikt verboten!

Sich ohne Klamotten fotografieren lassen

Das kostet etwas Mut und sich von einer fremden Person fotografieren zu lassen, ist nicht das Ding von jedem. Mit den erotischen Fotos kannst du deinem Partner aber durchaus eine Überraschung machen – dafür musst du dich nur überwinden.

Nackt mit Freunden abhängen

Mit den besten Freunden in der Sauna abhängen – das ist doch auch mal was anderes? Und falls du doch nicht komplett dein bestes Stück zeigen willst, hast du zur Not noch ein kleines Handtuch.

Nackt tanzen

Lasst eure Körperteile durch die Luft fliegen. Und zwar ALLE!

Nackt sonnen

Bei einem Sonnenbad können Klamotten durchaus stören. Diese kann man auch einfach weglassen! Suche dir eine Ruhe Ecke, entblöße dich und lege dich in die Sonne. So hast du danach auch einheitliche Bräune! Schon gelesen? Diese 10 Dinge sollte jedes Pärchen gemacht haben