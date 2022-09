Diese 7 Dinge nerven total in einer Beziehung

So sehr man seinen Partner auch liebt: Es gibt einige No-Gos, die irgendwann echt mega nervig sind! KUKKSI verrät euch, was Jungs und Mädels in einer Partnerschaft manchmal echt anstrengend finden.

Herumliegende Socken, zu viele Verpflichtungen oder das Fernsehprogramm: Einige Kleinigkeiten können in einer Beziehung zu einem Mega-Zoff führen. Bei einigen sinnlosen Meinungsverschiedenheiten wünscht man sich, wieder Single zu sein. Klar: Kleine Macken und ziemlich schräge Angewohnheiten hat echt jeder von uns. Einige Dinge gehören aber einfach nicht in eine Beziehung.

Diese Dingen nerven in einer Beziehung

Im Club feiern oder auf der Couch chillen? Diese Frage stellt sich spätestens am Freitagabend. Während er lieber auf der Couch chillen will und sich Netflix-Serien reinziehen will, würdest du lieber die Partymeilen in deiner Stadt unsicher machen. Wenn er ein ausgeprägtes Chill-Bedürfnis hat, aber das Girl eher eine Partymaus ist, kann das echt zum krassen Problem werden.

Mit den Girls feiern gehen: Wenn er schon nicht will, gehst du mit deinen Mädels feiern. Er könnte mega genervt sein, wenn du den nächsten Tag einfach durch schläfst…

Urlaubsplanung: Du willst lieber am Strand chillen, während er auf die Skipiste will? Die Urlaubsplanung sorgt in Beziehungen immer wieder für Streit. Da solltet ihr einen Kompromiss finden.

Sex: Er will es öfter als du? Das sorgt immer wieder für Diskussionen. Besonders bei Langzeit-Paaren hat man irgendwann weniger Geschlechtsverkehr als noch am Anfang der Beziehung.

Verpflichtungen sind ebenfalls total nervig. Der Geburtstag seiner Oma oder sein Bruder kommt mal wieder zu Besuch – dabei willst du eher deine Ruhe haben und mal Sachen abseits der Family machen…

Geld: Du willst mit deinen Mädels shoppen und neue Dessous kaufen. Dafür nimmst du seine Kreditkarte – da hat nicht nur er, sondern vor allem sein Bankkonto heftige Bauchschmerzen.

Liebe macht dick: Wissenschaftler haben bewiesen, umso länger man in einer Beziehung ist. umso mehr nimmt man zu. Der Grund? Man hat einfach kein Konkurrenzdruck mehr! Da kann schon mal ein Bäuchlein bei ihm kommen – ganz happy darüber bist du nicht… Schon gelesen? Das sind die 5 größten Tabu-Themen in einer Beziehung!