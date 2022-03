Diese deutschen Stars haben es nach Hollywood geschafft!

Es ist der Traum von sehr vielen Schauspielern auf der ganzen Welt: Nur einmal in Hollywood, in einem Film oder einer Serie mitspielen zu dürfen. Es gibt ein paar deutsche Darsteller, die sich diesen Traum erfüllen durften und auf der ganz großen Bühne landeten. Von dem ein oder anderen hätte man das vielleicht sogar gar nicht unbedingt erwartet. Es gibt also auch ein paar Überraschungen in der Liste.

Für einen Schauspieler ist es das Ziel schlechthin: Einmal in Hollywood zu sein. Es gibt keine höher angesehenere Filmbranche, als die in Hollywood. Nur wenige schaffen es dort überhaupt Fuß zu fassen, geschweige denn dort überhaupt einmal reinschnuppern zu dürfen. Doch ein paar deutsche Stars haben genau das erreicht.

Diese deutschen Stars schafften es nach Hollywood

Diane Kruger

Vielleicht sagt dir der Name nicht ganz sooo viel. Wenn du aber auf actionreiche Blockbuster stehst, dann hast du sie sicher schon gesehen. Sie spielte nämlich die Hauptrolle in „Troja“ mit. Zwar war das 2004 und eine Weile her. Doch es verschaffte ihr den großen internationalen Durchbruch, sodass sie auch in anderen Hollywood-Streifen wie beispielsweise „Inglourious Basterds“ zu sehen war. Natürlich waren das nicht ihre einzigen großen Rollen. So ergatterte sie auch Rollen in „Das Vermächtnis der Tempelritter“ oder auch in „Aus dem Nichts“.

Matthias Schweighöfer

Er ist einer der bekanntesten Namen, wenn es um die deutsche Filmbranche geht. Dabei ist er nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch erfolgreichsten Namen – und das nicht nur in Deutschland. Denn auch in Hollywood konnte er sich etwas aufbauen. So ist er auch als Regisseur aktiv und hat mit seinem Netflix-Streifen „Army of Thieves“ ordentlich Wellen geschlagen. Mittlerweile war er sogar in einigen großen TV-Shows zu sehen. Beispielsweise bei Jimmy Fallon.

Til Schweiger

Natürlich ist unter den Namen auch Til Schweiger, wenn es um internationale Bekanntheit geht. Denn diesen Schauspieler kennt in Deutschland ja nun wirklich jeder – und mittlerweile hat er auch einen Namen über die Grenzen hinaus. So spielte er, wie Diane Kruger, ebenfalls in „Inglourious Basterds“ mit. Aber auch in „Lara Croft: Tomb Rider – Die Wiege des Lebens“ ,“King Arthur“ und „Happy New Year“ konnte man den Schauspieler sehen.

Heike Makatsch

Sie spielte nicht nur in großen Filmen mit, sondern wurde sogar für einen Emmy im Jahre 2006 nominiert. Durch ihre Rollen in „Tatsächlich…Liebe" und „Margarete Steiff" schaffte sie es schon, international bekannt zu werden. Doch die Hauptrolle in „Resident Evil" gab ihrer Karriere noch einmal einen ordentlichen Schub.