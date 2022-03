Diese berühmten Stars kommen aus der Ukraine

Noch immer ist es schwer zu realisieren, dass Russland wirklich in die Ukraine einmarschiert ist. Das friedliche Nachbarland wurde einfach überfallen. Seit wenigen Tagen herrscht dort nur ein höllischer Krieg. Viele Menschen bangen jetzt um ihr zu Hause – natürlich betrifft das auch die ukrainischen Promis. Welche Stars sind eigentlich die bekanntesten?

Jedes Land hat natürlich ihre Stars, die auch international bekannt sind. So ist die Ukraine vor allem für eine Vielzahl für Fußballer und andere Sportler bekannt – aber auch für so manchen Filmstar. KUKKSI verrät dir, welcher Star aus der Ukraine kommt. Vielleicht fällt dir ja auch auf Anhieb der ein oder andere ein.

Diese Stars kommen aus der Ukraine

Die Klitschko-Brüder

Natürlich fallen einem direkt Vitali und Wladimir Klitschko ein, wenn man an die Ukraine kennt. Dabei kennt man sie nicht nur aus der Werbung für die „Milchschnitte“, sondern auch für ihre zahlreichen Boxerfolge im Ring. Vitali Klitschko wurde 2014 zum Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew gewählt.

Mila Kunis

Bis zu ihrem siebten Lebensjahr lebte sie in der Ukraine. Mila Kunis wurde nämlich in Czernowitz geboren. Danach zog ihre Familie allerdings in die USA nach Los Angeles. Dort sollte sie sehr erfolgreich werden. Sie ist nämlich mittlerweile eine sehr berühmte Schauspielerin. Sie selbst ist aber nicht so gut auf ihre alte Heimat zu sprechen. Das zeigte sie schon mehrfach in Interviews.

Milla Jovovich

Auch sie schaffte es zu Großem auf der internationalen Bühne. Allerdings nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Model. Bis heute ist sie noch in zahlreichen Filmen zu sehen – dabei hatte sie ihr Schauspieldebüt schon 1988 in „Two Moon Junction“. Mittlerweile ist sie 46 Jahre alt und wurde schon sehr oft bei internationalen Preisen nominiert.

Alec Utgoff

Auch diesen Promi dürftest du vielleicht kennen. Alec Utgoff spielte nämlich auch schon in zahlreichen Produktionen mit. Er wurde am 01. März 1986 in Kiew geboren. Seine berühmtesten Auftritte waren in „Riverdale", „San Andreas" und „Mission: Impossible – Rgoue Nation". Ein Karriereende ist natürlich noch lange nicht in Sicht.