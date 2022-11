Diese 7 Dinge solltest du nach einer Trennung nie tun

Einfach ist eine Trennung nie und man braucht lange, um darüber hinwegzukommen. Und da die Phase nicht von kurzer Dauer ist, sollte man einige Dinge nach einem Liebes-Aus nie tun.

Abschied nehmen ist schwer – besonders dann, wenn man mit seinem Partner lange zusammen war. Für eine Trennung kann es viele Gründe geben – und manchmal ist es in einigen Situationen einfach besser, einen Schlussstrich zu ziehen. Das fällt natürlich unglaublich schwer – einige ungeschriebene Gesetze solltest du nach dem Liebes-Aus lieber nie brechen.

Diese Dinge solltest du vermeiden

Direkt wieder daten: Oft liefern sich Ex-Partner ein Rennen, wer wieder schneller jemanden findet. Damit tut ihr euch beiden definitiv keinen Gefallen!

Wir bleiben in Kontakt: Abstand ist erstmal die beste Lösung, um über die Trennung hinwegzukommen. Wenn du mit deinem Ex-Partner direkt nach der Trennung regelmäßig Kontakt hältst, wirst du immer sofort an die alten Zeiten erinnert und kannst nicht wirklich abschalten.

Übe keine Rache aus: Egal, wie fies dein Ex-Partner zu dir war, sollte das Liebes-Aus in keiner Schlammschlacht enden. Blicke lieber in die Zukunft und lass die Vergangenheit hinter dir!

Sex mit dem Ex: Hollywood-Filme machen es vor, in Realität ist das aber absolut keine Idee. Abstand ist das Einzige, was nach einem Liebes-Aus hilft.

Mit seinen Eltern in Kontakt bleiben: Auch, wenn du dich mit ihnen gut verstanden hast, solltest du den Kontakt zu ihnen meiden. Nach dem Schlussstrich ist es gut, sein Leben neu zu sortieren – dazu gehören auch nicht mehr seine Eltern.

Events vermeiden, wo auch er anwesend ist. Das könnte sich insbesondere dann schwierig gestalten, wenn man den gleichen Freundeskreis hat – du brauchst erstmal Ruhe für dich.

Stalke ihn nicht: Nehme Abstand – auch in den sozialen Netzwerken! Auch, wenn es hart ist: Du solltest ihn blockieren! Denn egal, ob oder was er postet – du wirst unglücklich sein. Einzige Ausnahme ist, wenn ihr noch was zu klären hat – insbesondere dann, wenn ihr zusammen gewohnt habt und er beispielsweise noch Sachen bei dir hat. Schon gelesen? Diese 7 Dinge nerven total in einer Beziehung