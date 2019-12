Diese 6 Tipps helfen bei trockener Haut im Winter

In der kalten Jahreszeit leiden viele unter trockener Haut. Es wird also höchste Zeit, den Beauty-Schrank wieder zu füllen! KUKKSI verrät dir, was wirklich bei trockener Winterhaut helfen kann.

Leidet ihr unter trockener Haut im Winter? Nicht nur die Lippen, sondern auch die Haut ist in der Jahreszeit gereizt – diese wird nicht nur durch die Kälte verursacht, sondern auch durch Heizungsluft. Das könnte bald der Vergangenheit an, denn mit einer richtigen Pflege kannst du dem vorbeugen.

Das kannst du gegen trockene Haut tun