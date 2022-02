Diese 6 ekligen Fehler macht jeder auf der Toilette

Egal, wie groß oder klein wir sind oder welche Herkunft wir haben – Menschen haben eine Sache gemeinsam: Täglich müssen wir auf die Toilette! Beinahe jeder hat eine eigene Routine auf dem stillen Örtchen entwickelt – doch einige Fehler können fatale Konsequenzen haben und sogar Krankheiten verursachen.

Eigentlich ist es total easy, auf die Toilette gehen: Deckel auf, Hose runter und sein Geschäft verrichten. So einfach ist es dann aber doch nicht: Bei einigen Fehlen – die wir fast alle machen – können wir uns Darmerkrankungen, Hämorrhoiden oder Verstopfungen wegholen.

Darum solltest du während dem Spülen den Deckel zu machen

In öffentlichen Toiletten können viele Keime und Bakterien auf dem Sitz lauern – das kann aber auch in den heimischen vier Wänden der Fall sein. Besonders dann, wenn du einen Fauxpas begehst: Beinahe jeder lässt beim Spülen den Deckel offen. Das kann unserer Gesundheit erheblich schaden – kürzlich hatte davor sogar ein Experte gewarnt.

„Beim Spülen kommt es zu einer Spritzwolke“, erklärt Hygiene-Arzt Ernst Tabori gegenüber der Huffingtonpost. Die Folge: Gefährliche Bakterien können sich im Raum verteilen. „Viele Darmkeime, die sich in kleineren Tropfen verstecken, gelangen so an die Oberflächen im Bad“, so der Experte weiter. Stelle dir nur mal vor, die Keime gelangen auf deine Zahnbürste – das will nun wirklich keiner.

5 weitere Fehler auf der Toilette

Es gibt aber noch weitere Fehler, die wir täglich auf der Toilette machen – und diese können eine erhebliche Gefahr für unsere Gesundheit darstellen. Unter anderem kannst du Hautverletzungen, Hämorrhoiden oder sogar ernsthafte Darmerkrankungen bekommen.

Sitze immer gerade! Auf der Toilette solltest du dich nicht nach vorne beugen. Denn sonst gerät zu viel Druck auf den Darm – davon kannst du Hämorrhoiden bekommen.

Bleibe nicht zu lange auf dem Toilettensitz: Wenn du dein Smartphone mit auf die Toilette nimmst und erstmal Nachrichten checkst, kann viel Zeit vergehen. Umso länger du auf dem Sitz bleibst, umso größer ist die Gefahr, dass du Hämorrhoiden bekommst.

Das Smartphone mitnehmen! Wenn du während dem Toilettengang dein Handy benutzt, können darauf Keime gelangen. Wenn du anschließend mit dem Gerät telefonierst, gelangen diese ins Gesicht.

Erzwinge nicht den Stuhlgang! Gehe wirklich nur, wenn du musst – versuche, nicht zu pressen. Hämorrhoiden oder eine Analfissur können sonst die Konsequenzen sein.

Zu raues Toilettenpapier kann deine Haut reizen.

Girls sollten nie von hinten nach vorne wischen, da sonst Bakterien in die Scheide gelangen können.