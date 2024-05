Diese 6 Eigenschaften sind typisch für Fremdgeher

Untreue ist ein häufiger Trennungsgrund – vor allem, wenn sie häufiger geschieht und sich aus einem Seitensprung eine Affäre entwickelt. Es gibt einige Eigenschaften, welche typisch für Fremdgeher sind.

Fremdgehen ist der größte Vertrauensbruch in einer Beziehung und kann den oder die Partner/in schwer verletzen. Dabei muss jeder selbst entscheiden, wie man mit Fehltritten umgeht: Beendet man die Beziehung oder gibt man dieser noch eine Chance? Und man sollte sich die Frage stellen: Bleibt es bei einem einmaligen Ausrutscher? Einige Eigenschaften sind typisch für „Serien-Fremdgeher“ – diese lassen sich sogar von einigen Persönlichkeitsmerkmalen ableiten.

Diese Eigenschaften sind für „Serien-Fremdgeher“ typisch

Risikobereitschaft

Es gibt Menschen, welche immer einen Nervenkitzel oder einen Adrenalinkick brauchen – etwa beim Bungee- oder Fallschirmspringen. In einer Beziehung gehen sie auch gerne ein Risiko ein – und zwar in Form einer Affäre. Denn es törnt sie an, etwas Verbotenes zu tun und erwischt zu werden.

Unsicherheit

Männer, welche schüchtern und unsicher sind, neigen ebenfalls zu Affären. Denn sie wollen sich die Bestätigung woanders holen, da sie sich selber unattraktiv fühlen oder ein geringes Selbstwertgefühl haben. Sie lassen sich deshalb auf Fremd-Flirts ein – obwohl sie in einer Beziehung sind.

Impulsivität statt Reflexion

Sie handeln unüberlegt und sind schnell aufgeregt – das ist ein typisches Indiz für Fremdgeher. Sie suchen immer wieder Aufregung und Adrenalinstöße – was man eben bei einer Affäre hat. Ist er eine richtige Drama-Queen, sucht geradezu nach Streit und extremen Gefühlen? Dann könnte das die Vorstufe zum Betrug sein. Eine Studie im Journal of Research & Health von 2018 bestätigte den Zusammenhang zwischen Impulsivität und Untreue.

Bindungs- und Verlustangst

Wenn der Partner nicht gerne alleine ist, kann das ebenfalls ein Anzeichen eines „Serien-Fremdgehers“ sein. Wenn man Angst vor dem Verlassenwerden und vor Einsamkeit hat, neigen sie laut einer in Personality and Individual Differences veröffentlichten Studie zum Fremdgehen. Der Grund? Sie fühlen sich aufgrund ihrer Affäre nicht einsam.

Sexy Stimme

Auf den ersten Blick mag das ungewöhnlich klingen. Aber Männer, welche eine sexy Stimme haben, gehen häufiger fremd. Das hat eine Studie der University of New York und der University of California ergeben. Hintergrund: Eine tiefe oder wohlklingende Stimme bei Männern kommt vom erhöhten Testosteronspiegel – dadurch sind sie temperamentvoller. Sie wirken attraktiver auf andere und haben somit eine große „Auswahl“ an Flirts.

Leidenschaft

Die meisten wünschen sich eine/n Partner/in, der/die leidenschaftlich liebt und praktisch im Sturm erobert. Wenn die Lust jedoch zu groß ist, kann das Temperament auch dazu führen, der Versuchung woanders nachzugehen.