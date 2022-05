Diese 5 Dinge kannst du bei schlechtem Wetter machen

Auch, wenn wir schon Mai haben und der Sommer immer näher rückt. So gibt es natürlich trotzdem immer mal wieder Tage und Wochen, an denen das Wetter doch nicht ganz so toll ist. Nun hast du vielleicht schon etwas mit deinen Freunden geplant, was nun sprichwörtlich ins Wasser fällt. Das ist aber kein Grund zur Absage. So gibt es auch Sachen, die man bei schlechtem Wetter machen kann und dann auch viel mehr Spaß machen.

Wer kennt es nicht? Die ganze Woche schönes Wetter und viel Sonne. Eigentlich sollte es am Wochenende auch so schön werden. Da steht man morgens auf, guckt aus dem Fenster und sieht nur graue Wolken. Das ist aber kein Grund für schlechte Stimmung. Man kann nämlich auch Sachen unternehmen, wenn das Wetter nicht so schön ist.

Die besten Dinge bei schlechtem Wetter

Einen gemütlichen Filmabend: Das ist immer noch am gemütlichsten, wenn das Wetter nicht das Beste ist. So kann man es sich zu Hause richtig schön angenehm machen und mit Freunden ein paar schöne Filme oder auch eine Serie schauen.

Spieleabend veranstalten: Das ist auch eine Idee, die gemeinsam echt richtig viel Spaß machen kann. Ein paar lustige Gesellschaftsspiele bringen immer gute Laune und sind perfekt für Tage mit schlechtem Wetter.

Kochen: Gemeinsam zu kochen, macht richtig Spaß. Warum also nicht zusammen einen Kochabend veranstalten? Das kann man vor allem noch mit einer der anderen Ideen verbinden. Vielleicht gibt es ja auch Rezepte, die du schon immer mal ausprobieren wolltest.

Karaoke: Das kann nicht nur in Bars oder Clubs Spaß machen, sondern auch zu Hause. Dazu braucht man nicht einmal so viel und kann echt super lustig sein.

Wohnung neu gestalten: Wenn man gerade nicht wirklich Lust hat, rauszugehen, weil schlechtes Wetter tobt, dann kann man auch mal die Zeit nutzen, um die eigene Wohnung etwas neu zu gestalten.