Diese 5 überraschenden Dinge garantieren einen Orgasmus

Wusstest du, dass ein Orgasmus nicht allein von Aktivitäten im Bett abhängt? Das klingt auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Es gibt aber einige Dinge, die einen Orgasmus garantieren – und die gar nicht an sich mit Sex etwas zu tun haben.

Einen Orgasmus hat man meist beim Liebesspiel – auch, wenn Ladies nicht immer zum Höhepunkt kommen. Es gibt aber noch andere Dinge abseits vom Geschlechtsverkehr, womit man zum Höhepunkt kommen kann. Und da sind teilweise einige überraschende Dinge dabei – ohne, das man dabei akrobatische Höchstleistungen erbringen muss.

Durch diese Dinge kannst du zum Orgasmus kommen

Sexting

Sexting bedeutet, dass man anzügliche Nachrichten bei Whatsapp & Co schreibt. Beide machen sich praktisch geil durch Bilder oder heiße Clips. Das funktioniert auch übers Telefon ziemlich gut. Studien haben herausgefunden, dass Girls, welche Sexting betreiben, deutlich öfter einen Orgasmus haben.

Kommunikation

In der gleichen Studie, welche im Archives of Sexual Behavior veröffentlicht wurde, hat man auch festgestellt: Damen, die sagen, was sie wollen oder welche Wünsche sie haben, kommen deutlich öfter zum Höhepunkt. Menschen, die dagegen ihre Wünsche verheimlichen, kommen auch nicht auf ihre Kosten und haben deutlich seltener einen Orgasmus.

Einfach mal abschalten

Wer beim Sex oder bei der Selbstbefriedigung noch zu häufig an die Schule oder Arbeit denkt, hat Probleme, zu kommen. Denn Menschen, welche sich dann nur auf Sex konzentrieren und vom Alltag abschalten, haben auch oft einen Höhepunkt. Wenn man sich auf den jetzigen Moment konzentriert, ist die Orgasmus-Garantie sehr hoch. Deshalb sollte man sich einfach mal fallen lassen und die Situation genießen.

Selbstvertrauen

Ein starkes Selbstbewusstsein hat auch im Sexleben einige Vorteile. Denn nur, wenn man sich selbst liebt und seinen Körper akzeptiert, kommt man häufiger zum Höhepunkt. Zumindest geht das aus einer Studie hervor, welche im Magazin Socioaffective Neuroscience and Psychology veröffentlicht wurde. Schon gelesen? Darum juckt deine Scheide nach dem Sex