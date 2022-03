Diese 5 Hollywood-Stars machen auch erfolgreich Musik

In den größten Hollywood-Filmen mitzuspielen, ist von Millionen Menschen der größte Traum. Es gibt nur wenige Superstars, die das wirklich über viele Jahrzehnte schaffen. Es gibt aber auch ein paar wenige Schauspieler, die es nicht nur schaffen, erfolgreich vor Hollywoods Kameras zu stehen, sondern dazu auch noch richtig gute Musik machen. KUKKSI hat dir die fünf bekanntesten und erfolgreichsten Stars dazu herausgesucht.

Natürlich haben viele Hollywood-Stars auch noch andere Talente neben der Schauspielerei. Doch um im Musikbusiness voll durchzustarten brauch es schon eine gehörige Menge davon. Ein paar Promis haben es tatsächlich nicht nur geschafft, vor der Kamera gut auszusehen und gut zu schauspielern, sondern auch sehr gut mit einem Musikinstrument oder Gesang zu überzeugen.

Diese Hollywood-Stars machen auch Musik

Johnny Depp

Der US-Amerikaner ist nicht nur bekannt durch seine Rolle als „Captain Jack Sparrow“, sondern hat auch einen sehr guten Ruf als Musiker. Schon in den 1970-er Jahren spielte er in einer Band und wollte damit auch durchstarten. Er wurde dann aber doch eher Schauspieler.

Scarlett Johansson

Auch sie beherrscht beides sehr gut. So sieht man sie in den größten Marvel-Streifen als „Black Widow“ und wenn man noch was zum Einschlafen anhören möchte, dann kann man mal paar Lieder von „The Singles“ anhören. Diese Band gründete sie nämlich gemeinsam mit Este Haim, Holly Miranda, Kendra Morris und Julia Haltigan.

Bruce Willis

Der 66-Jährige kann nicht nur in Filmen mit Kanonen rumballern und der Retter der Welt sein, sondern hat auch richtiges Feingefühl für Musik. Bruce Willis kann nämlich richtig gut auf der Blues Harp spielen und hat dazu auch noch einen echt starken Gesang. Wer hätte das gedacht?

Kiefer Sutherland

Der Schauspieler hat in der Serie „24“ acht Staffeln lang die Welt gerettet. Vielleicht ist es ja völlig an dir vorbeigegangen, dass er schon 2019 sein zweites Album veröffentlichte – und das auch nicht erfolglos. Seine Genre sind Folk Country und noch ein paar andere angrenzende.

Jada Pinkett Smith

Sie ist die Frau von Will Smith und hat schon in einigen Filmen mitgespielt. Dabei Nebenbei ist sie aber auch noch Sängerin in der Nu-Metalband „Wicked Wisdom". Wer hätte damit wohl gerechnet?