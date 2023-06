Diese 5 Gewitter-Irrtümer können tödlich enden!

„Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen“ oder Duschen sollte man bei Gewitter meiden – das Internet ist voll mit Ratschlägen, wenn es blitzt oder donnert. Doch was davon ist eigentlich richtig? Und was kann wirklich gefährlich sein? KUKKSI verrät die größten Gewitter-Irrtümer, die im schlimmsten Fall sogar tödlich enden können.

Das sind die größten Gewitter-Irrtümer

„Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen!“

Der Ratschlag „Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen!“ ist völliger Quatsch. Denn dem Blitz ist die Baumart ziemlich egal. Unter einem Baum sollte man keinesfalls Schutz suchen. Denn wenn der Blitz dort einschlägt, besteht Lebensgefahr.

Bei Gewitter flach auf den Boden legen

Immer wieder wird im Netz behauptet, dass man sich bei Gewitter flach auf den Boden legen sollte. Das ist aber totaler Blödsinn. Denn den Kontakt zum Boden sollte man so gering wie möglich halten – deshalb sollte man sich hinhocken.

Schutz in einer Hütte suchen

Ist man auf einem Feld unterwegs und siehst dort eine Schutzhütte, solltest du darin keinen Schutz suchen – außer, sie hat einen Blitzableiter. Denn der Blitz schlägt immer in das höchste Gebäude ein – das wäre auf einem Feld eine solche Hütte. Stattdessen solltest du dir lieber eine Senke suchen und dich hinhocken.

Duschen und Telefonieren ist bei Gewitter unproblematisch

Telefonieren ist bei Gewitter dann sicher, wenn es sich um ein kabelloses Telefon handelt – beispielsweise das Smartphone, wenn es während dem Gewitter NICHT am Ladekabel hängt. Bei Festnetztelefonen, welche mit einem Kabel verbunden sind, sieht das grundsätzlich anders aus. Denn von jedem elektrischen Gerät geht eine Gefahr aus. Vom Boden kann jeder Blitz auch in Leitungen oder Rohre überspringen – deshalb ist auch Duschen nicht unproblematisch. Zumindest dann, wenn Metallteile, da diese den Strom weiterleiten, in den Rohren enthalten sind. Duschen oder Baden ist dann ungefährlich, wenn es einen Blitzableiter am Haus gibt.

Blitze schlagen nie zweimal an derselben Stelle ein

Dieser Mythos ist falsch! Ein Blitz schlägt meist in das höchste Gebäude ein – in Berlin wäre das beispielsweise der Fernsehturm. Und auch im Empire State Building in New York werden immer wieder Blitzeinschläge registriert. Hohe Gebäude sollte man bei Gewitter also in jedem Fall meiden.