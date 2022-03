Diese 5 Filme helfen bei einem schlechten Tag

Manchmal gibt es diese Tage, wo einfach nichts so richtig laufen will und einem einfach nur das Pech verfolgt – egal was man macht. Dann ist man echt froh, wenn man sich abends nur auf die Couch schmeißen kann und irgendeinen Film findet, bei dem man so richtig schön abschalten und alles vergessen kann. KUKKSI verrät dir dafür die besten Filme.

Diese 5 Filme helfen bei schlechten Tagen

Forrest Gump

Ein absoluter Klassiker, den man gesehen haben muss. Dabei ist der Film absolut vielseitig, dramatisch und gibt dir auch Hoffnung für bessere Tage. Ein Film, in dem man sich richtig verlieren kann. Denn „Forrest Gump“, welcher von Tom Hanks gespielt wird, will in seinem Leben eigentlich nur glücklich sein und erlebt dabei die verrücktesten Dinge.

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Walter Mitty ist ein durchschnittlicher und bescheidener Mann. Durch sein Job im Fotoarchiv sieht er immer die Leben der anderen. Dabei verliert sich selbst dabei in Gedanken und Träumen. Walter Mitty selbst hat aber nur einen grauen Alltag – bis zu einem bestimmten Punkt. Ab diesem Zeitpunkt wird für ihn alles anders.

Das Streben nach Glück

Dieses Drama bringt einen echt zum Heulen. Das Drehbuch soll sich an einer wahren Begebenheit orientieren. Ein Börsenmakler, welcher von Will Smith gespielt wird, lebt gemeinsam mit seinem Sohn auf der Straße. Nach vielen Rückschlägen versucht er sich aber dennoch zurück ins Leben zu kämpfen. Ob ihm das gelingt?

Billy Elliot – I will dance

Dass man seine Träume und Ziele nie wegwerfen sollte, zeigt dieser Film besonders gut. „Billy Elliot“ wächst als Sohn eines Bergarbeiters in Nordengland in den 1980-er Jahren auf. Sein großer Traum: Er will Tänzer werden. Ein Ziel, der absolut nicht in die Norm passte. Doch er versucht auszubrechen und sein Ziel zu verwirklichen.

Ziemlich beste Freunde

Auch wenn man reich und intelligent ist, bringt das einem nichts, wenn man behindert ist und im Alltag nicht klarkommt. So braucht „Philippe" Hilfe, um durch den Tag zu kommen. Als Pfleger stellt er den dunkelhäutigen Ex-Häftling Driss ein, der gerade aus dem Gefängnis kommt. Seine Freunde sind davon gar nicht begeistert. Was da wohl noch so passieren wird?