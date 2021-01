Diese 5 Dinge solltest du niemals in einer Beziehung tolerieren

Natürlich ist es schön, wenn man in einer Beziehung sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Doch egal, wie ähnlich man sich ist – es gibt immer Unterschiede. Und manche Dinge solltest du in einer Beziehung niemals tolerieren. Wir verraten dir, welche das sind und was du dagegen tun kannst und vielleicht auch solltest.

Es ist ein super schönes Gefühl, wenn man ineinander verliebt ist und die gemeinsame Zeit genießt. Da drückt man in der ein oder anderen Situation schon mal ein Auge für sie oder ihn zu. Dabei ist man aber manchmal zu sehr kompromissbereit. Denn trotz Beziehung solltest du nicht alles akzeptieren.

Das solltest du in einer Beziehung nicht akzeptieren

Du machst den Haushalt allein

Wenn man gemeinsam lebt oder zumindest eine gewisse Zeit zusammen in der Wohnung verbringt, dann ist es selbstverständlich, dass sich jeder von euch beiden am Haushalt beteiligt und man sich gegenseitig unterstützt. Falls er oder sie es aber nicht machen sollte, musst du darüber reden und das Thema klären. Auf Dauer geht das sonst nicht gut.

Unzuverlässigkeit

Eigentlich wollte er dich von der Arbeit oder der Schule abholen, aber mal wieder ist er zu spät und hat dich sitzen lassen. Wenn man jemanden sehr mag, macht man so etwas nicht. Hier gibt es dringenden Klärungsbedarf!

Gewalt in der Beziehung

Wenn es wirklich zu so einer schrecklichen Situation gekommen ist, dann solltest du sofort deine Sachen packen und gehen. Für so etwas gibt es keine Ausrede und es könnte immer wieder passieren. Du solltest die Sache also dringend beenden und dich an vertraute Personen wenden.

Pure Überwachung

Du kannst nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne komplett überwacht zu werden. Das geht gar nicht. Immerhin muss eine Beziehung auf Vertrauen und nicht auf Kontrolle aufbauen. Wenn dir deine Partnerin oder dein Partner ständig misstraut, wird das auf Dauer zu sehr großem Streit führen. Versucht also gemeinsam etwas daran zu ändern.

Es wird zur Last

Anfangs war die Beziehung wirklich sehr schön und ihr habt beide sehr viel Energie und Zeit hineingesteckt, doch du merkst, dass die Beziehung immer mehr zur Last wird. Immer musst du alles entscheiden und führst immer alles in der Beziehung an. Das kann auf Dauer super anstrengend werden. Als wäre es deiner Partner oder deinem Partner alles völlig egal. Auch hier solltest du unbedingt mit ihr/ihm reden. Schon gelesen? 5 hilfreiche Tipps gegen Eifersucht in eurer Beziehung.